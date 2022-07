Volle Notaufnahme, volle Betten: Hitze ist das kleinste Problem der OSK

Die Notaufnahme der Ravensburger Oberschwabenklinik (OSK) wird derzeit fast überrannt, gleichzeitig füllen sich die Betten weiter mit Corona-Patienten: Vor dem Rutenfest hat sich die Situation am Krankenhaus weiter verschärft.

Hitzeopfer kamen in den vergangenen Tagen auch, aber eher vereinzelt in die Notaufnahme, berichtet Winfried Leiprecht, Sprecher der OSK. Leiprecht: „Wir haben ein ganz anderes Problem: In den letzten Tagen kamen in der Spitze bis zu 175 Patienten in die EK-Notaufnahme mit den normal üblichen Krankheitsbildern. Der Durchschnitt liegt momentan bei täglich 140 bis 160 Patienten anstatt bei gut 100 wie in normalen Zeiten“. Über die Ursachen lasse sich nur spekulieren. „Sicher hängt es damit zusammen, dass nicht nur in der OSK, sondern in der ganzen Umgebung die Krankenhauskapazitäten knapp sind“, glaubt Leiprecht.

Lange Wartezeiten in der Notaufnahme

Ein weiterer Grund sei eventuell auch, dass auch die Arztpraxen von Perosnalausfällen betroffen seien und der Krankenstand zugleich in der Bevölkerung insgesamt höher sei.

„Die Krankenhausnotaufnahme ist dann sprichwörtlich die ,letzte Wiese’, wo sich die Leute noch hinwenden können. Für unsere ohnehin schon in höchstem Maße belasteten Notaufnahmeteams kommt das noch oben drauf. Entsprechend lang sind mitunter die Wartezeiten. Unsere Leute können nichts dafür.“

Ein Problem verschärft sich derweil weiter: Corona. „Wir haben aktuell insgesamt 32 positiv getestete Patienten in den Betten liegen.“, so Leiprecht. Im EK sind es 13, in Wangen 18, in Bad Waldsee einer.

Die Belastung der Intensivbereiche sei wie bereits in den Vorwochen noch vergleichsweise gering. Im EK wird derzeit ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt, in Wangen sind es zwei. Auffällig: drei Viertel der Covid-Patienten in der OSK derzeit sind über 70 Jahre alt.

Entwicklung beunruhigend.

„Beunruhigend ist aber die Entwicklung“, sagt Leiprecht. Am vergangenen Samstag waren es noch 17 Corona-Patienten. Über das Wochenende schnellte die Zahl dann nach oben bis auf 39 am Montag. Seitdem gehen die Fälle wieder leicht zurück. „Es kann sein, dass sich hier die zahlreichen Festveranstaltungen der Umgebung auch bei uns niederschlagen“, so der OSK-Sprecher.

Bis 20. Juni war die Belegung mit Corona-Patienten eher gering, die Zahl schwankte zwischen 5 und 10. Danach ging es aufwärts bis auf einen Sockel von knapp 20. Am vergangenen Wochenende nun der steile Sprung nach oben.

35 Betten stillgelegt

Die hohe Inzidenz schlägt sich unverändert auch in der Belegschaft nieder. Am EK können derzeit 35 Betten, die geplant waren, mangels Pflegefachkräften nicht betrieben werden. In Wangen sind ebenfalls etliche Betten stillgelegt. Dies führte laut OSK dazu, dass bereits planbare Behandlungen abgesetzt werden. Leiprecht: „In der kommenden Woche müssen Patienten damit rechnen, dass sie für planbare Eingriffe eventuell nicht wie vorgesehen einbestellt werden können.“

Insgesamt verschärfe sich unverändert die Lage zwar langsam, aber stetig. „Wir erleben Einschränkungen der Behandlungsmöglichkeiten zu einer Jahreszeit, zu der wir im vergangenen Jahr in der OSK zeitweise coronafrei waren.“