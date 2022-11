Volkstrauertag in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadt Ravensburg und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) haben am Volkstrauertag auf dem Ravensburger Hauptfriedhof und dem Friedhof in der Weststadt der Opfer von Gewalt und Kriegen gedacht.

Nach einer Ansprache von August Schuler vom VDK wurden am Ehrenmal der Gefallenen beider Weltkriege Kränze niedergelegt. In den Gebeten der Pfarrer beider Kirchen, dem Beitrag von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums St. Konrad und der Ansprache von August Schuler wurde nicht nur an die vergangenen Kriege erinnert. Auch dem aktuellen Krieg in der Ukraine mit seinen zahlreichen Opfern wurde in allen Beiträgen gedacht.

Einen würdigen Rahmen verliehen den Veranstaltungen die Stadtkapelle Ravensburg, der Oratorienchor Liederkranz Ravensburg, die Musikkapelle St. Christina, die Bundeswehr Reservistenkameradschaft Ravensburg, die Kyffhäuser Soldatenkameradschaft 1840, die Bürgergarde Ravensburg, das Rote Kreuz sowie eine Abordnung der Feuerwehr.