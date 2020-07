Volkshochschule Ravensburg weitet Online-Angebot aus

Die Volkshochschule (VHS) Ravensburg verzeichnete Anfang dieses Jahres einen ungewöhnlich starken Anstieg bei den Kursanmeldungen. Dann schlug Corona zu und die VHS wurde am 17. März geschlossen. Neben einer Verlängerung des Sommersemesters soll vor allem der Ausbau der digitalen Angebote Schaden vom gemeinnützigen Verein abwenden, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung.

Was als fünfwöchige Kursunterbrechung begann, sei von Woche zu Woche verlängert worden und betrug am Ende ganze drei Monate. Um bereits begonnene Kurse in Ruhe zu Ende führen zu können, hat die VHS beschlossen, das Sommersemester bis Ende August fortzuführen.

Sommerprogramm: Zusätzlich biete die VHS im August ein kleines Sommerprogramm an, heißt es weiter. Das Programm wird vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ bezuschusst und richtet sich an alle, die im Sommer nicht verreisen werden. In zahlreichen Schnupperkursen können Interessierte etwas Neues ausprobieren.

Für Kinder gibt es Märchenstunden oder Singworkshops. Und für alle, die Probleme mit der digitalen Welt haben, bietet die VHS an drei Mittagen eine kostenfreie digitale Sprechstunde an. Infos und Anmeldung zum Sommerprogramm unter der Telefonnummer 0751/3619911, per E-Mail an info@vhs-rv.de oder auf www.vhs-rv.de.

Herbstsemester: Für das Programm im Herbst/Winter 2020 hat die VHS 500 Kurse geplant. Die meisten Kurse sind als Präsenzveranstaltungen konzipiert. Ob sie wirklich so durchgeführt werden können, lasse sich jedoch nicht einschätzen, so die VHS. Allerdings verzichtet die VHS im nächsten Semester bewusst auf Exkursionen mit dem Bus.

Die VHS hat „Nachhaltigkeit“ als Semesterthema ausgewählt. Sie bietet beispielsweise einen Nachmittagsbesuch bei einem Demeter-Bauernhof an und holt die wegen Corona abgesagten Betriebsbesichtigungen bei der Schuler-Mühle nach. Viele Angebote drehen sich um die Natur, vor allem um den heimischen Wald. Neue Online-Angebote: Bedingt durch die Kursunterbrechung wegen Corona habe die Volkshochschule Ravensburg in den letzten Monaten zahlreiche neue Online-Kurse entwickelt und Kooperationen mit anderen Volkshochschulen geschlossen, die auf digitale Angebote spezialisiert sind, heißt es weiter. Damit könne jetzt ein interessantes Portfolio an digitalen Vorträgen und Veranstaltungen angeboten werden.

Die VHS ist nun aber auch besser darauf vorbereitet, Präsenzkurse in digitale Formate umzuwandeln, wenn dies im Herbst erforderlich sein wird. So wurde die beliebte Thomas-Mann-Vorlesung aus dem Kornhaussaal heraus- und in den digitalen Raum hineinverlegt und zu den gewohnten Zeiten als Livestream angeboten.

Erste Hilfe digital: „Erste Hilfe digital“ nennt sich die offene Sprechstunde für alle, die technische oder pädagogische Unterstützung im Umgang mit ihrem Computer, Smartphone oder Tablet benötigen.

Die Sprechstunde findet im Sommer am 5., 12. und 19. August von 12 bis 13.30 Uhr statt und im Herbstsemester dann – außer in den Ferien – immer mittwochs von 12 bis 13.30 Uhr. Der Service wird von der Stadt Ravensburg unterstützt und ist daher für alle kostenlos.