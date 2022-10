Volksbund Kriegsgräberfürsorge beginnt mit Straßensammlung

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), Verband Ravensburg, beginnt am Samstag, 5. November, mit seiner diesjährigen Sammelaktion. Auf dem Wochenmarkt wird die Kyffhäuser Soldatenkameradschaft 1840 Ravensburg die Besucher um eine Spende für die Kriegsgräberfürsorge bitten. Eine Woche später am Samstag, 12. November, engagiert sich die Bundeswehr-Reservistenkameradschaft vom Verband Ravensburg.

Zusätzlich startet der VDK Ravensburg eine Brief-Spendenaktion für die gesamte Stadt Ravensburg. Unterstützt wird er dabei vom Kulturamt. Schirmherr ist Oberbürgermeister Daniel Rapp, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Heute hat der Volksbund bundesweit knapp 80 000 Mitglieder, über 213 000 aktive Spender und rund 1,3 Millionen gelegentliche Spender und Interessierte. Mit ihren Beiträgen und Spenden, mit Einnahmen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie den Erträgen aus der jährlichen Haus- und Straßensammlung finanziert der Volksbund mehr als Zweidrittel seiner humanitären Arbeit. Deshalb ist die Haus- und Straßensammlung so wichtig für den Volksbund. Den Rest decken öffentliche Mittel des Bundes und der Länder.

Der Volksbund betreut heute 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Er sucht und birgt noch immer die Toten der Kriege, hauptsächlich in Osteuropa, aber auch in Deutschland. Durch die Corona-Pandemie war der Volksbund wie viele andere Organisationen und Unternehmen in seiner Arbeit gerade im Ausland stark eingeschränkt.