Volksbank Ulm-Biberach übergibt ein E-Auto an die KBZO-Stiftung

Die Stiftung des Körperbehinderten-Zentrums Oberschwaben (KBZO) in Ravensburg ist jetzt mobiler für hilfsbedürftige Menschen in der Region unterwegs. Möglich macht dies die Volksbank Ulm-Biberach in Ravensburg, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Sie habe der Stiftung für die nächsten drei Jahre ein „VRmobil“ auf Leasingbasis zur Verfügung gestellt und übernehme über den gesamten Zeitraum die Leasingraten.

Im Sinne der ökologischen Ausrichtung der Genossenschaftsbank handele es sich um ein Elektrofahrzeug, einen VW e-up, das sich besonders gut für die Kurzstreckenfahrten des KBZO eigne. „Zurzeit werden bei uns über alle Standorte hinweg über 1500 Menschen mit Behinderung betreut, beschult, ausgebildet, gefördert, gepflegt und begleitet. Die dazugewonnene Mobilität erleichtert daher unseren Arbeitsalltag in hohem Maße“, sagte Ulrich Raichle, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Das sei insbesondere für Schulleiter Thomas Sigg eine Erleichterung, um die zahlreichen Schul- und Kinderbetreuungsstandorte in der Region anzusteuern. Übergeben wurde der Wagen durch die Regionaldirektoren der Volksbank in Ravensburg, Berthold Hirschmann (Privat- und Geschäftskunden) und Karl-Josef Gelder (Gewerbe- und Unternehmenskunden). Die Spendensumme von insgesamt rund 18 500 Euro setzt sich aus der Übernahme der Leasingraten für die nächsten drei Jahre sowie der anschließenden Zuspende zum Kauf des Fahrzeugs zusammen. Somit kann die Stiftung nach Ablauf der drei Jahre das Auto in den eigenen Fuhrpark übernehmen. Ermöglicht wurde die Spende durch die Teilnahme der Volksbank-Kunden am VR-Gewinnsparen.