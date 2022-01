Volksbank stellt neuen Spendentopf bereit

Für das Jahr 2022 stellt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) über ihre Crowdfunding-Plattform einen neuen Co-Funding-Spendentopf zur Verfügung. Dieser ist mit 20 000 Euro gefüllt, teilt die VBAO mit.

Nachdem die Crowdfunding-Plattform im vergangenen Jahr überarbeitet wurde, startet diese nun mit einem neuen Spendentopf. Die VBAO bezuschusst jede Erstspende für ein bestimmtes Projekt von mindestens fünf Euro mit weiteren zehn Euro.

„Unser Miteinander braucht engagierte Menschen, die mit guten Ideen das Leben vor Ort bereichern. Sie optimal zu unterstützen und dabei möglichst viele Menschen mitzunehmen, ist unser Ziel. Deshalb setzen wir auf das Crowdfunding-Portal“, berichtet Franziska Peter. Sie ist bei der VBAO die erste Ansprechpartnerin in Sachen Crowdfunding. „Wir arbeiten in der Region und leben in der Region. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns auch vor Ort für die Menschen stark machen“, ergänzt Vorstandssprecher Josef Hodrus.

Auf der Crowdfunding-Plattform der VBAO wurden seit dem Start im Jahr 2016 bereits mehr als eine Million Euro für rund 320 Projekte gesammelt. Alle gemeinnützigen Organisationen aus dem Geschäftsgebiet der VBAO, die ein Konto bei der Genossenschaftsbank haben, können über die Plattform Spenden für diverse Aktionen sammeln. Die Projekte, die bisher eingereicht und finanziert wurden, sind vielseitig – sei es die Finanzierung von Trikots oder Musikinstrumenten für Vereine bis hin zu Sonderprojekten wie der Finanzierung eines Spielplatzes oder von Seniorennachmittagen.

Aktuell befinden sich drei Projekte in der Finanzierungsphase und hoffen auf Spenden: Zum einen werden finanzielle Mittel für ein Wasserspiel zur Verschönerung der Isnyer Altstadt gesammelt. Gemeinderatsmitglied Alexander Sochor hat dieses Projekt auf Initiative der Stadt Isny im Allgäu eingereicht – benötigt werden hierfür 10 000 Euro. Zum anderen plant der SV Immenried 1978 die Anschaffung eines neuen Fußballtores im Wert von 2000 Euro. Das dritte aktuell laufende Projekt des Fördervereins Tischtennissport in Deuchelried ist die Finanzierung von Spielkleidung. Die erforderlichen 3000 Euro sind bereits zusammengekommen. Weitere Projekte können unter viele-schaffen-mehr.de/vbao eingereicht werden.