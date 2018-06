Volksbank baut am Marienplatz um

Die Volksbank Ravensburg ist mit der Entwicklung des Geschäftsjahres 2013 rundum zufrieden. Im Spätsommer startet die Niederlassung der Volksbank Ulm-Biberach mit einem Großprojekt - dem Umbau ihrer Hauptstelle am Marienplatz. Dabei rechnet man mit einer Investitionssumme im nahezu zweistelligen Millionen-Bereich.

„Dank der guten Arbeit all unserer Mitarbeiter und einer stabilen Konjunktursituation sind wir in der glücklichen Lage, dass wir trotz des unverändert niedrigen Zinsniveaus auf grundsoliden Rahmenbedingungen für das laufende Jahr aufbauen können", so Ralph P. Blankenberg, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Ulm-Biberach.

Nach den vorläufigen Ergebnissen liegt laut einer Pressemitteilung die Bilanzsumme der Bank mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Gesamtkreditvolumen stieg dabei binnen Jahresfrist von 1418 auf 1575 Millionen Euro (Plus von 11,1 Prozent). Als einen „erfreulichen Vertrauensbeweis“ bewertete der Vorstandssprecher das Wachstum beim Kundeneinlagengeschäft. Hier stieg die Summe von 1805 Millionen Euro in 2012 auf 1854 Millionen Euro – ein Plus von 2,7 Prozent.

Starke Zuwächse

Berthold Hirschmann und Karl-Josef Gelder, die beiden Direktoren der Volksbank Ravensburg, können diese Entwicklung der Gesamtbank für ihre Region sogar noch übertreffen: Die Kundenforderungen sind um 17 Prozent gestiegen und auch die Zuwächse im Kundeneinlagenbereich weisen ein Plus von über 9 Prozent auf. Betrachtet man das betreute Kundenvolumen in Ravensburg, so zeigt sich ein sehr guter Zuwachs von über 12 Prozent, wodurch die Volksbank ihren Marktanteil in Ravensburg deutlich ausbauen konnte. Besonders erfolgreich waren die Mitarbeiter in Ravensburg in der Ausreichung von privaten und gewerblichen Finanzierungen. Erfreuliche Zuwächse konnten bei der Gewinnung neuer Kunden im Bereich der Vermögensanlagen erzielt werden.

Mit Blick in die Zukunft verweisen Gelder und Hirschmann auf das Großprojekt: „In der technisch dominierten Welt von heute suchen wir das Gespräch von Mensch zu Mensch“, erklären sie den Hintergrund des für den Spätsommer geplanten Umbauvorhabens am Marienplatz. Der Grundstein dafür wurde durch die Übergabe des Bauantrages an Oberbürgermeister Daniel Rapp gelegt. Der Umbau wird in zwei Bauabschnitten erfolgen: Abschnitt 1 startet im Oktober und läuft bis Anfang 2016. Hier wird das Gebäude Marienplatz 36, das seit 1910 im Besitz der Bank ist, neu gestaltet.

Während dieser Zeit wird das Service- und Beratungsgeschäft vorübergehend vollständig in das Gebäude in die Kirchstraße 7 verlegt. Dieser Gebäudeteil wird dann ab Frühjahr bis Sommer 2016 umgebaut. Die Bank rechnet mit einer Investitionssumme von acht bis neun Millionen Euro. Die bisherigen zwei Geldautomaten werden erweitert auf zwei Ein- und Auszahlautomaten, eine Geldausgabeautomat und zwei Kontoauszugsdrucker.