Vokalensemble diapasón singt im Oktober „Laudate Dominum“

Das Ravensburger Vokalensemble diapasón konzertiert im Oktober gleich drei Mal in Oberschwaben: In Ravensburg, Weingarten und Wolfegg erklingen Werke von Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina oder Heinrich Schütz unter der Überschrift „Laudate Dominum“ („Lobet den Herren“). Es ist ein ganz großes Halleluja, das da im 150. Psalm angestimmt wird. Nach der pandemiebedingten kulturellen Durststrecke will das Vokalensemble diapasón mit dieser neue Konzertreihe ein kleines Zeichen der Hoffnung und des Aufatmens setzen. Neben ihre Psalmvertonungen stellt diapasón in seinem neuen Programm weitere geistliche Werke, die von Gotteslob und Gottvertrauen erzählen. Mal in schlichten Strophen, mal komplex verwoben für bis zu sieben Stimmen ergänzen sich die Vokalkompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten zu einem Hörerlebnis der Zuversicht. Das Programm „Laudate Dominum“ des Vokalensembles diapasón ist zu hören am Samstag, 9. Oktober, um 19 Uhr in der Johanneskirche, Ravensburg-Weststadt, am Sonntag, 10. Oktober, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche, Weingarten sowie am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina, Wolfegg. Der Eintritt ist jeweils frei. Um Spenden wird gebeten. Es sind die geltenden Vorschriften zum Infektionsschutz der jeweiligen Konzertorte zu beachten.