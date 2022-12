Voith-Mitarbeitende sammeln Spenden für Ravensburger Tafel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Gemeinsam sammeln, gemeinsam helfen“ – unter diesem Motto organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technologiekonzerns Voith am Standort Ravensburg eine Spendenaktion für die örtliche Tafel, um sozial benachteiligte Menschen in der Region zu unterstützen. Der Grund: Die Zahl an Menschen, die zur Deckung ihres Bedarfs an Produkten des täglichen Lebens eine Tafel aufsuchen, ist in letzter Zeit merklich angestiegen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Rentner, bei denen der Unterstützungsbedarf aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation in den letzten Monaten stark gestiegen ist.

Die Spendenbereitschaft der Voith-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen dieser Aktion war groß: Neben Geldspenden kamen zahlreiche Lebensmittel wie Öl, Nudeln, Kaffee oder Milch sowie Hygieneprodukte für den täglichen Bedarf zusammen. Voith stockte die Geldspende zusätzlich um tausend Euro auf. „Mit unserem Standort in Ravensburg sind wir bei Voith fest mit der Region verwurzelt. Soziales Engagement vor Ort ist uns deswegen sehr wichtig. Wir haben großen Respekt vor der Hilfe, die die Tafel Ravensburg leistet, gerade in solch schwierigen Zeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir dies unterstützen können“, sagt Andreas Heilig, Vice President Product Management Fiber Systems.

Er überreichte zusammen mit den gesammelten Spenden den Scheck an Siegfried Müller und Walter Lehmann von der Tafel Ravensburg. „Um regelmäßig Menschen in Not helfen zu können, sind wir auf solche Spenden angewiesen und möchten allen Voithianern danken“, sagte Lehmann bei der Übergabe. „Jedes Unternehmen und jede Person, die uns mit Sachspenden, Geldspenden, aber auch mit Zeit bei der Lebensmittelausgabe, als Fahrerin und Fahrer oder in der Organisation oder Verwaltung unterstützt, leistet einen wichtigen Beitrag.“