Voice Affair in Leipzig

Zwei Jahre mussten vergehen, bis das bereits für 2020 geplante Deutsche Chorfest endlich stattfinden konnte. In Leipzig trafen sich 350 Chöre um zu singen, zu hören und sich auszutauschen. Drei Tage lang traten in verschiedenen Sälen, Kirchen und auf Bühnen von morgens bis in die Nacht parallel Chöre und Ensembles auf. Die Palette reichte von Kinderchören über klassische Chöre, Pop- und Jazzensembles bis zu den Thomanern in der Thomaskirche. Im Rahmen der Tageskonzerte kam Voice Affair im Haus Leipzig auf die Bühne und führte vier Stücke aus dem aktuellen Repertoire auf. Trotz der frühen Stunde war die Vorstellung gut besucht und die Zuhörer waren begeistert. Danach war wieder Zeit, die vielfältigen Angebote anderer Gruppen zu hören und Anregungen mitzunehmen für die eigene Chorarbeit. Es war ein großes Erlebnis, so viel Chorgesang in hoher Qualität zu erleben. Darin waren sich die Teilnehmer einig und das nächste Chorfest 2025 in Nürnberg ist so gut wie gebucht. In der Region ist Voice Affair demnächst zu hören bei der Fête de la Musique im Stadtgarten Weingarten am 21. Juni ab 19.30 Uhr. Weitere Informationen zu Voice Affair unter www. voiceaffair.de.