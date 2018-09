Vogts Handballerinnen haben im Pokal keine Mühe

Die Handballerinnen des TV Weingarten sind holprig aus den Startlöchern gekommen. Zum Auftakt in der Landesliga verlor der Absteiger beim Aufsteiger in Donzdorf mit 21:28. Die TVW-Handballer siegten dagegen, genauso wie die Spielerinnen des HCL Vogt und des TSB Ravensburg.

Frauen-Landesliga: HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf – TV Weingarten 28:21 (14:12) – In einer nervös geführten Partie unterlag der TVW nicht unverdient, weil es in der zweiten Hälfte unter anderem an der Durchschlagskraft mangelte. Im neuformierten TVW-Kader fielen gleich vier Stammkräfte aus. Ann-Kathrin Kübler und Zgang Amela Celahmetovic mussten aus privaten Gründen passen, Torhüterin Jeannette Pfahl und Vanessa Coronel-Mendoza fehlten verletzt.

Weingarten wollte aus einer stabilen Abwehr heraus mit Tempo nach vorne spielen. Das Spiel war in der ersten Viertelstunde aber geprägt von vielen technischen Fehlern. Der TVW führte zwar mit 5:3, agierte danach aber in der Abwehr zu passiv, im Spielaufbau schlichen sich Ballverluste ein. Mit dem Halbzeitpfiff schaffte die HSG die 14:12-Führung. Der TVW schien nach Wiederanpfiff zunächst entschlossener zu Werke zu gehen, die jungen Spielerinnen Teresa Paul und Matilda Obermeier (sieben Treffer) glichen aus. Doch anstatt diesen Rückenwind zu nutzen, folgten fünf zerfahrene Minuten. Ein 5:0-Lauf des Gastgebers zum 19:14 war die Folge. Der TVW musste gegen Ende schnellere Abschlüsse nehmen, stellte die Abwehr auf eine offensivere Variante um, was aber keine entscheidende Wirkung mehr erzielte.

TVW: Spänle; Obermeier (7); Müller (5/2), Schneider (3), Paul (2), Bauknecht (2/2), Frankenhauser (1), Koch (1/1), Hämmerle, Zimmermann, Kühl.

Männer-Bezirksklasse: SG Ulm/Wiblingen II – TV Weingarten 23:29 (8:17) – Einen Auftakt nach Maß erwischte der TV Weingarten in Wiblingen. Von Beginn an Stand die TVW-Abwehr solide und die Gäste spielten mit Tempo nach vorne. Im Angriff führte Zugang Holger Bertling geschickt Regie, sodass das Spiel beim Halbzeitstand von 17:8 bereits entschieden schien. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam aber ein Bruch ins Spiel des TVW. Die Deckung zeigte sich nicht mehr konsequent genug, daraus resultierten weniger Ballgewinne und das Tempospiel kam in dieser Phase nahezu zum Erliegen. Ulm verkürzte auf vier Tore, ehe Weingarten wieder die Kontrolle über das Spiel bekam.

TVW: Nuffer, Baur; Ewert (7), Schoch (5), Fonfara (4), Kalb (4), Stieger (4/2), Holzer (3), Eitel (1), Lohrmann (1), Bertling, Ströh, Klingseisen, Zülke.

SC Vöhringen II – HCL Vogt 22:14 (14:7) – Die Vogter Handballer, die derzeit trainerlos sind, sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Sieben Vogter waren den 14 Vöhringern am Ende auch nach Kräften unterlegen. Der HCL hat jedoch nicht nur keinen Trainer gefunden, sondern auch mehrere Langzeitverletzte. Martin Merturi (Kreuzband), Dominik Schmucker (Innenband im Sprunggelenk) und Marco Pilz (Knieverletzung) fehlen noch länger. Schmucker, der als Trainer mit in Vöhringen war, sah, wie seine Mitspieler ganz schlecht starteten. Nach neun Minuten stand es bereits 7:1 für die Gastgeber. In der 45. Minute verkürzte Vogt auf 13:18. Die Gastgeber wurden nervös und leisteten sich laut Vogt einige unnötige Fouls. Der HCL blieb dran, doch dann verletzte sich Florian Geyer ohne Fremdeinwirkung an den Außenbändern. In Unterzahl war Vogt chancenlos.

HCL: Khater; Zembrod (1), Schäle (3/2), Geyer (2), Kernbach (7), Buemann, Merturi (1).

Frauen-Bezirkspokal: TSB Ravensburg – HSG Lonsee-Amstetten 27:18 (13:11) – Ravensburgs Handballerinnen haben nach einem starken Auftritt die zwei Klassen höher spielende HSG Lonsee-Amstetten bezwungen. Vier Spielerinnen fehlten urlaubsbedingt und TSB-Trainer Heino Stieger hatte nur drei Auswechselspielerinnen. Zugang Annika Duttle, früher Leistungsträgerin beim TV Weingarten, kam erst zehn Minuten nach Spielbeginn in die Halle. Der Bezirksligist Lonsee führte mit 1:0, das war gegen den Kreisligisten allerdings die einzige Führung. Die HSG spielte relativ defensiv, was beim TSB vor allem Sabine Snellgrove mit Toren aus der zweiten Reihe nutzte. Antonia Ott und Melina Hömberger, die den Sprung aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten schafften, spielten stark. In der zweiten Halbzeit funktionierte dann das Zusammenspiel zwischen Duttle und Tamara Stieger besser. Beim Stand von 21:15 war die Partie dann entschieden.

TSB: Wurst; Stieger (4), Rodewald (2), Fimpel (6), Rieger, Ott (3), Snellgrove (3), Hömberger (2), Maidel(1), Duttle (6/2).

HSG Lindenberg-Isny – HCL Vogt 10:21 (5:8) – Zur neuen Saison ist die frühere HCL-Spielerin Nathalie Heymann vom TV Weingarten nach Vogt zurückgekehrt. Sie legte mit ihren Teamkolleginnen im Pokal stark los. Schnell stand es 5:1, ehe der HCL etwas nachließ und nur mit drei Toren Vorsprung in die Pause ging. Manfred Kugel stellte auf eine offensive 3:2:1-Abwehr um. Acht Tore in Folge brachten Vogt dann klar auf die Siegerspur.

HCL: Khater; Fricker (3), Heilmann (3), Sonntag (2), Kugel (1), Heymann (3), Edel (4), Steinhauser, Hermann.