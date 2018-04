Vogt versucht dranzubleiben

Die Fußball-Kreisliga A I befindet sich langsam in ihrer heißen Phase. Aktuell müssen die Mannschaften eine englische Woche nach der anderen absolvieren. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf zeichnen sich die ersten Tendenzen und Vorentscheidungen ab. Am Sonntag um 15 Uhr steigt der 19. Spieltag. Dieser könnte richtungsweisend werden.

TSG Bad Wurzach – SG Baienfurt (Hinspiel 2:2): Große Chance für die TSG Bad Wurzach. Der Tabellenführer hat vier Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten SG Baienfurt. Mit einem Heimsieg könnte die TSG die SGB wieder etwas distanzieren. Für Baienfurt ist das Spiel so etwas wie die letzte Chance, um vorne nochmal richtig anzugreifen.

SV Wolfegg – SV Bergatreute (2:2): Derby in Wolfegg. Vor der Saison galt der SV Wolfegg als einer der großen Aufstiegsfavoriten. Aktuell liegt Wolfegg aber bereits neun Punkte hinter dem Tabellenführer – der Aufstieg ist in weiter Ferne. Das Duell gegen Bergatreute ist also nicht wie in den vergangenen Jahren ein Duell um den Aufstieg. Der SV Bergatreute ist durch den 8:0-Sieg gegen Blitzenreute am Donnerstag an Wolfegg vorbeigezogen. Im Hinspiel holte sich der SVB trotz einer ganzen Halbzeit in Unterzahl ein 2:2.

SV Vogt – SG Waldburg/Grünkraut (5:0): Im zweiten Derby des Spieltags empfängt der SV Vogt die SG Waldburg/Grünkraut. Mit aktuell sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer liegt der SV Vogt hinter den Erwartungen. Viele trauten dem SVV die Meisterschaft zu. Waldburg/Grünkraut liegt nach dem 1:4 vom Donnerstag gegen Baienfurt knapp über den Abstiegsrängen.

TSV Berg II – SK Weingarten (3:1): Berg II setzte sich durch den Sieg am Donnerstag in Bad Waldsee drei Punkte von Weingarten ab. Berg ist Achter, Weingarten Zehnter. Der TSV stoppte durch den Sieg im Nachholspiel den jüngsten Abwärtstrend – es waren die ersten drei Punkte für Berg II in diesem Jahr.

FV Molpertshaus – SV Blitzenreute (0:2): Das Duell Letzter gegen Vorletzter ist die allerletzte Chance für den FV Molpertshaus. Nach dem Auftaktsieg im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel setzte es am vergangenen Spieltag eine extrem unglückliche Niederlage in Bergatreute für den FVM. Blitzenreute hat spätestens nach dem 0:8 am Donnerstag in Bergatreute keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

SV Fronhofen – SV Reute (0:2): Da der SV Fronhofen zu Hause weiterhin eine weiße Weste hat, geht er auch gegen den SV Reute als klarer Favorit ins Spiel. Der SVR zeigt sich 2018 aber als unangenehmer Gegner.

FV Bad Waldsee – FG 2010 WRZ (5:2): Das Duell ist für beide Teams richtungsweisend im Kampf um den Klassenerhalt. Bad Waldsee hat am Donnerstag gegen den TSV Berg II verloren und ist Elfter. Mit einem Sieg hätte die FG 2010 WRZ sieben Punkte Vorsprung auf den FV.