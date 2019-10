Vogt steht vor dem Spitzenspiel gegen Alpla Hard II

Die Ravensburg Rams wollen in der Handball-Bezirksliga ihre schlechte Leistung der vergangenen Wochen gutmachen. Die Rams spielen beim HV RW Laupheim II. Der HCL Vogt erwartet in der Bezirksklasse den HC Hard II.

Bezirksliga: HV RW Laupheim II – TSB Ravensburg (Sa, 17.30 Uhr). – Laupheim II steht mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld der Liga. Gegen den damaligen Spitzenreiter HC Lustenau verloren die Laupheimer nur mit vier Toren – die Ravensburg Rams müssen sich also auf ein schwieriges Spiel einstellen. Da im Anschluss die erste Mannschaft des HV Laupheim gegen den TSV Wolfschlugen ebenfalls ein Heimspiel bestreitet, sind die Ravensburger gespannt, wer alles in der zweiten Mannschaft aufläuft. In jedem Fall müssen die Rams im Vergleich zum Spiel gegen die TSG Ehingen ihre Leistung gegen Laup-heim deutlich steigern. Ein Sieg muss Pflicht sein, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren. Nur auf den verletzten Moritz Ewert und den privat verhinderten Lukas Haefele muss Trainer Levente Farkas verzichten. Die Partie ist auf jeden Fall richtungsweisend für die weitere Saison der Ravensburger.

Frauen-Bezirksliga: HCL Vogt – TSG Ehingen (Sa, 18 Uhr). – Zwei Spiele, null Punkte. So lautet die magere Bilanz der beiden Aufsteiger in der Bezirksliga. Die TSG musste sich bislang zweimal zu Hause geschlagen geben und hat sich für das Spiel in Vogt sicher einiges vorgenommen. Der HCL erinnert sich dagegen gerne an das letzte Heimspiel gegen Ehingen – Vogt gewann mit elf Toren Differenz. Um Ähnliches zu schaffen, braucht es am Samstag eine enorme Willensleistung. Dass Vogt in der neuen Liga mithalten kann, haben die Spielerinnen bei der etwas unglücklichen Niederlage in Vöhringen gezeigt. Vor allem zu Hause ist der HCL eine Festung, nur ein Spiel verlor Vogt in den vergangenen beiden Jahren. Unter der Woche wurde in erster Linie am Angriffsspiel gefeilt, Vogt erhofft sich dadurch mehr Durchschlagskraft. In Vanessa Haibel stößt auch wieder eine Torhüterin zum Kader, sodass die Abwehr auch wieder mehr Sicherheit ausstrahlen müsste.

Bezirksklasse: HCL Vogt – HC Hard II (Sa, 20 Uhr). – Mit dem Alpla HC Hard II stellt sich der Zweitplatzierte in Vogt vor. Die Gäste sind breit aufgestellt und greifen auch auf die U20 zurück. Neben den jungen Wilden spielen Altinternationale als Leitspieler gerne mit. Gegen Hard muss Kaderstärke, Form und Einstellung der Vogter stimmen. Hinter den Rückraumspielern Geyer und Merturi stehen allerdings Fragezeichen. Zur Mannschaft stoßen dagegen Kapitän Culjak und Außenspieler Schmid. Vogt ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und kann frei aufspielen.

TV Weingarten – SC Vöhringen II (Sa, 20 Uhr). – Der Vorjahressechste Vöhringen ist mit drei Niederlagen gegen starke Gegner in die Saison gestartet, machte aber zuletzt mit zwei deutlichen Siegen und einer knappen Niederlage gegen Vogt auf sich aufmerksam. Der TV Weingarten hat erst drei Spiele absolviert. Darunter waren die bitteren Niederlagen gegen Lindau und Dornbirn. Ein Sieg in eigener Halle gegen die TSG Leutkirch steht zudem zu Buche. Weingarten möchte die zwei Punkte gegen den Tabellennachbarn holen, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verpassen. In Timo Beck kommt ein weiterer Linkshänder wieder dazu und auch Stefan Franz, der gegen Dornbirn krankheitsbedingt nur ein paar Minuten spielen konnte, ist wieder fit. TVW-Trainer Uwe Bittenbinder hat also viele Wechselmöglichkeiten.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – SV Schemmerhofen (Sa, 18 Uhr). – Der SV Schemmerhofen steht wie der TV Weingarten im letzten Tabellendrittel, allerdings mit einem Spiel weniger als der TVW. Die Spiele gegen Schemmerhofen hat Weingarten in der Vergangenheit laut Mitteilung oft verloren. Für Weingarten müssen am Samstag aber ein Sieg und zwei Punkte her, um aus dem unteren Tabellendrittel hervorzutreten und schon vorzeitig ein paar Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Die Ziele vor der Saison wurden klar definiert, jetzt heißt es, alles daranzusetzen, diese auch umzusetzen. Der Kader ist nahezu vollständig und es kann laut Mitteilung des Vereins auf eine volle Bank zurückgegriffen werden. Der TVW II freut sich zudem über den Einsatz der U21-Spielerinnen, die mit der ersten Mannschaft spielfrei haben.