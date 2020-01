Vogt startet zu Hause in die Rückrunde

Nach vielen spannenden Vorrundenspielen hatten sich die Handballer des HCL Vogt die Winterpause verdient. Einigermaßen überraschend gingen die Vogter als doch klarer Tabellenführer in die Pause, dazu stehen sie im Bezirkspokal in der dritten Runde. Nun ist die Pause vorbei, zum Rückrundenstart wartet die SG Burlafingen/Ulm auf die Vogter.

Bezirksklasse: HCL Vogt – SG Burlafingen/Ulm (Sa, 20 Uhr, Allgäutorhalle). – Die Stärke der Vogter ist laut Trainer Ivan Culjak nicht ein Einzelner, sondern das Team. Die Vogter wollen auch gegen den Tabellenneunten Ulm keine Geschenke verteilen. Denn in der Rückrunde warten sieben Auswärtsspiele auf den HCL. Zu allen Verfolgern müssen die Vogter noch fahren. Hier werden die Allgäuer bestehen müssen, um ihren Platz an der Tabellenspitze behaupten zu können. Seit dem 2. Januar sind die Vogter wieder zurück im Trainingsbetrieb. Ein Trainingsspiel gegen die TSG Ailingen gewann der HCL knapp. Es war zwar nur ein Testspiel, Trainer Culjak sah aber schon, dass Erfolg kein Dauerläufer ist. Gegen Burlafingen/Ulm müssen die Vogter anders auftreten als gegen den Kreisligisten. Culjak ist laut Mitteilung aber sicher, dass seine Mannschaft den Hebel umdrehen kann und sich vor heimischer Kulisse wieder in besserer Verfassung präsentieren wird. Vogt hat dabei zudem noch die schwache Partie aus der Vorrunde vor Augen, als ein Punkt verschenkt wurde. Ein erfolgreicher Rückrundenstart wäre die richtige Motivation vor dem ersten Auswärtsspiel.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – HSG Langenau/Elchingen II (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Beim ersten Heimspiel im neuen Jahrzehnt in der Ravensburger Kuppelnauhalle wollen die Ravensburger Handballerinnen den Erfolg des vergangenen Spieles gegen den TV Weingarten II fortführen. Die Partie müsste laut Tabelle ein Duell auf Augenhöhe sein, da die Lady Rams mit nur zwei Punkten vor der HSG auf dem siebten Tabellenplatz liegen. Eine klare Favoritenrolle ist nicht erkennbar, die Gäste sind trotz des vorletzten Tabellenplatzes nicht zu unterschätzen, da sie punkten müssen, um in der Liga noch weiter um den Klassenerhalt mitspielen zu können. Wie in der vergangenen Saison sollte die Ravensburger Abwehr wieder aggressiv und kompakt stehen, damit man mit den schnellen Angriffen Tore erzielen kann. Nach wie vor ist aber ein wichtiges Ziel der Mannschaft, die technischen Fehler zu reduzieren und die Präzision und Klarheit im Angriff zu steigern. Die läuferische und kämpferische Qualität der Mannschaft ist laut Trainer Heino Stieger das große Plus dieses Teams. Diese gilt es wieder zu mobilisieren, damit weitere zwei Punkte eingefahren werden können.

Bezirksklasse: TV Weingarten II – SG Argental II (Sa, 14 Uhr, Großsporthalle). – „Ich möchte natürlich – wie im Hinspiel – beide Zähler gerne auf unserem Konto sehen“, sagt SGA-Trainer Hermann-Josef Altwicker vor dem Derby in Weingarten. „Ich glaube, dass der Spielausgang auch davon abhängig sein wird, in welcher Besetzung beide Mannschaften antreten. Unser klares Ziel bleibt nach wie vor der baldige Klassenerhalt aus rechnerischer Sicht.“ Die SGA II hat bislang zehn Punkte, der TVW II nur sechs Zähler.

Kreisliga A: TSG Ailingen – TG Bad Waldsee (Sa, 18.10 Uhr). – Die Bad Waldseer Handballer sind am Samstag (18.10 Uhr) beim Tabellenzweiten TSG Ailingen zu Gast. Die Kurstädter gehen als Außenseiter in diese Partie. Die Gastgeber müssen punkten, um an Tabellenführer MTG Wangen III dranzubleiben. Die Waldseer Spieler konnten sich zum Jahresende noch wichtige Punkte sichern. Nach sieben Spielen steht die TG mit zwei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz sechs der acht Mannschaften umfassenden Kreisliga A Bodensee. Damit hat Bad Waldsee zwei Punkte mehr als der Tabellenletzte HSG Friedrichshafen-Fischbach II, aber auch nur zwei Punkte weniger als der Tabellenvierte HSG Oberstaufen-Lindenberg. Mit einem beherzten und mutigen Auftritt wollen die Bad Waldseer den Gastgebern ein Schnippchen schlagen. Es wird laut Mitteilung der TG auf die Tagesform ankommen, wer in diesem Spiel als Sieger vom Feld gehen wird.