Vogt überrascht mit Derbysieg

Mit einer starken Leistung haben die Handballer des HCL Vogt in der Bezirksklasse für eine Überraschung gesorgt. Der HCL setzte sich im Derby gegen den TV Weingarten durch und feierte den zweiten Saisonsieg. Die Handballerinnen des TSB Ravensburg sicherten sich derweil in der Kreisliga die Tabellenführung.

Bezirksklasse: HCL Vogt – TV Weingarten 29:28 (14:12) – Das Konzept der Vogter ging zu Beginn auf. Der TVW war noch gar nicht richtig wach, da stand es bereits 4:0 für Vogt. Doch die erfahrenen Weingartener ließen sich nicht beeindrucken und glichen in der zwölften Minute zum 6:6 aus. Vogt blieb jedoch schwer ausrechenbar für den TVW – nach 20 Minuten und neun Toren gab es bereits sechs Torschützen. Zur Pause führte der HCL mit 14:12. Für die zweite Halbzeit war die Vogter Devise klar: Dagegenhalten und im Angriff weiterhin variabel und beweglich auftreten.

Das gelang nur in den ersten zehn Minuten. Dann drohte das Spiel aus Vogter Sicht zu kippen. Weingarten kam in der 43. Minute zum 21:22, der TVW hatte nun offensichtlich ein Mittel gegen den Vogter Angriff gefunden und glich in der 50. Minute aus. Danach legte Vogt imm wieder vor, Weingarten glich immer wieder aus. Nach einem Siebenmeter von Roland Nreca in der 57. Minute kam Hektik auf. Die Weingartener forderten eine Rote Karte, weil Nreca den TVW-Torhüter am Kopf traf. Die gab es dann auch, weshalb Vogt in Unterzahl geriet. Das nutzte Weingarten aus und ging durch Maximilian Schoch erstmals in Führung (27:26). Marco Pilz hielt Vogt mit zwei Treffern im Spiel. Beim Stand von 28:28 verwarf Weingarten. Vogt nahm noch eine Auszeit und 17 Sekunden vor Schluss traf Adrian Zembrod zum 29:28-Erfolg für den HCL.

HCL: Khater, Schmucker; Schmid, Merturi (1), Weber (3), Pilz (8/2), Schäle (4), Nreca (5/3), Vogler, Kernbach (3), S. Buemann, Zembrod (3), L. Buemann (2) – TVW: Baur, Nuffer; Franz (6), Ewert (5), Schoch (5), Stieger (4/1), Klingseisen (3), Felcini (2), Holzer (2), Eitel (1), Wiedemann, Fonfara, Ströh, Lohrmann.

Frauen-Bezirksklasse: TV Gerhausen – TV Weingarten II 25:18 (13:9) – Weingarten verliert beim Tabellenschlusslicht. Bis zum Stand von 5:5 war es eine knappe Partie, dann zog Gerhausen bis zur Pause auf 13:9 davon. Weingartens Abwehr stand nicht kompakt, Gerhausen erzielte teils einfache Tore. Vor allem mit der Kreisläuferin Ines Mahler hatte der TVW Probleme. Mahler kam auf elf Treffer.

Nach der Halbzeit startete Weingarten mit einem 3:0-Lauf. Es folgte jedoch wieder der Einbruch. In den letzten 20 Minuten merkte man deutlich die konditionelle Schwäche der TVW-Spielerinnen, die zu einfachen Abwehrfehlern und Toren für den Gegner führten. Neun Siebenmeter für Gerhausen wurden vom Schiedsrichter gepfiffen. Die starke TVW-Torhüterin Felicitas Bär hielt zwar sechs Siebenmeter, allerdings nutzte Gerhausen jedes Mal den Abpraller doch noch zu Toren.

TVW: Bär; Mayer (4), Romer (5), Veit (2), Hilebrand (3/1), Kiner, Paul (3), Attinger, Koch (1), Michel.

Frauen-Kreisliga: HSG Lindenberg-Isny – TSB Ravensburg 20:30 (9:12) – Nach einem schwachen Start lag Ravensburg zunächst mit 3:6 zurück. Die Lady Rams kämpften sich ins Spiel und glichen in der 19. Minute aus. Sabine Snellgrove zeigte zwei starke Rückraumaktionen, musste dann aber zwei Minuten auf die Bank. In der Abwehr tat sich der TSB schwer, die starke HSG-Rechtsaußen Katharina Klimek in den Griff zu bekommen, zumal die Lady Rams in der ersten Halbzeit drei Zeitstrafen kompensieren mussten. Mit 9:12 ging es in die Pause, in der Trainer Heino Stieger eine stärkere Konzentration und Fokussierung forderte.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit sorgten unter anderem Michaela Buchmann und Melina Hömberger mit souveränen Abschlüssen für die deutliche 19:11-Führung der Ravensburger in der 40. Minute. Während Annika Duttle, mit neun Treffern beste Werferin, die Führung ausbaute, konnten die Allgäuerinnen nicht mehr an die Leistung vom Spielbeginn anknüpfen und mussten sich mit 20:30 geschlagen geben. Die Lady Rams des TSB stehen damit an der Tabellenspitze und wollen diese in der weiteren Saison auch nicht mehr abgeben.

TSB: Szabo (1), Wurst; Duttle (9/3), Rieger (4), Buchmann (3), Stieger (3), Snellgrove (2), Fimpel (2), Hömberger (2), Ott (1), Rodewald (1), Maier (1), Pfaumann (1).