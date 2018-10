VocalCollegium singt in der Liebfrauenkirche

Mit a-cappella-Musik aus alter und neuer Zeit tritt das VocalCollegium Ravensburg am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr in der Liebfrauenkirche Ravensburg auf. Im Mittelpunkt des Programms steht die Missa Choralis des österreichischen Komponisten Johann Nepomuk David, der lange Jahre als Professor an der Musikhochschule in Stuttgart tätig war. Im Schlussteil des Konzerts erklingen Motetten zu Ehren der Jungfrau Maria, unter anderem die für Frauenchor gesetzten „Laudi alla Vergine Maria“ von Giuseppe Verdi. An der Orgel spielt Udo Rüdinger. Der Eintritt zum Konzert ist frei.