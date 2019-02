Beim Bezirkscup im Kürturnen in Sigmaringendorf ist Vivien Dinh die einzige Turnerin des TSB Ravensburg in der Altersklasse AK 16+ , Leistungsklasse LK 2, gewesen. In der Gesamtwertung erreichte sie den zweiten Platz und sicherte sich das Ticket für das Landesfinale in Öhringen.

Vivien Dinh startete am Schwebebalken, dort bekam sie gleich die Höchstwertung mit 11,75 Punkten. Am Boden punktete die TSB-Turnerin mit einer ausdrucksstarken Kür und bekam auch hier die beste Wertung des Durchganges mit 13,10 Punkten. Am Sprung und am Stufenbarren zeigte Dinh solide Leistungen und erhielt auch hier hohe Punktzahlen. Das reichte für Platz zwei.

In der jüngeren Altersklasse (AK 12/13), Leistungsklasse LK2, war der TSB Ravensburg mit drei Turnerinnen vertreten: Leni Kleiheinrich, Pauline Spörl und Hannah Winkler. Am Sprung zeigte Spörl das erste Mal bei einem Wettkampf den Handstandüberschlag mit halber Schraube rein und halber Schraube raus. Dafür bekam sie 11,3 Punkte. Am Stufenbarren ließen die Ravensburgerinnen durch Patzer Punkte liegen und gerieten so in Rückstand zu ihren Konkurrentinnen. Auf dem Schwebebalken präsentierten die TSB-Turnerinnen aber schöne Küren und holten wieder ein bisschen auf. Am Boden zeigten die Ravensburgerinnen schöne Küren mit technisch sauberer Akrobatik. In der Gesamtwertung wurde Leni Kleinheinrich Siebte und Hannah Winkler Neunte. Pauline Spörl brach den Wettkampf am dritten Gerät ab und kam auf Rang 19.

Im dritten und letzten Durchgang ging es in der Leistungsklasse LK1 um die Qualifikation zum Schwaben-Cup. Fünf Turnerinnen des TSB stellten sich dieser Herausforderung, ging es doch darum, sich mit der starken Konkurrenz aus Balingen und Hülben zu messen. Die jüngeren Turnerinnen (AK 14/15) waren Carla Mayer und Cathi Best. Mayer verpasste die Qualifikation um ein paar Zehntel und landete auf Platz fünf. Ihre Teamkollegin wurde Zehnte.

In der AK 16+ turnten Tatjana Schmid, Lea Mayfarth und Meike Mayfarth für den TSB. Tatjana Schmid wurde Neunte, Meike Mayfarth kam auf Rang zwölf, Lea Mayfarth auf Rang 13.