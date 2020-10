Violinfestival junger Meister in Ravensburg

Statt mit Orchesterkonzerten wartet das Internationale Festival junger Meister in diesem Herbst mit einem neuen Kammermusikformat auf. „Young Spirit – Skilled Hands“ wird am Sonntag, 25. Oktober, um 17 und 19 Uhr im Ravensburger Konzerthaus zu erleben sein.

„Es treffen sich international renommierte Künstler und ausgewählte junge Meister, proben ausgiebig und treten miteinander auf“, erklärt Peter Vogel, der künstlerische Leister des Festivals in einer Pressemitteilung. Die etablierten Musiker agieren dabei als Dozenten, die ihre langjährige Erfahrung in Interpretation, Zusammenspiel und Bühnenpräsenz teilen. Andererseits lassen sie sich als gleichberechtigte Partner in der Kammermusik auf die hochbegabten Studenten ein.

„Mir war wichtig, dass die Dozenten nicht nur über solistische, sondern vor allem auch über große kammermusikalische Erfahrung verfügen“, sagt Vogel. Für das Projekt gewinnen konnte er Volodia Mykytka, einer der gefragtesten Bratschisten der letzten Jahre ist. Alexey Stadler aus St. Petersburg am Cellound Roland Krüger am Klavier. Ihnen begegnen Cosima Soulez Larivière aus Paris und Stephen Waarts aus San Francisco, Studenten in Hannover und Kronberg. Beide wären beim über Ostern geplanten und dann ausgefallenen Festivals als Solisten mit Orchester aufgetreten und werden sich nun abwechselnd an der ersten und zweiten Geige im Quintett beweisen.

Das so konstituierte Quintett wird Werke von Robert Schumann und César Franck aufführen. Schumanns Klavierquintett in Es-Dur begründete nach einigen Anläufen etwa bei Boccherini oder Schubert diese Gattung. Es ist seiner Frau Clara gewidmet, die es „äußerst brillant und effektvoll“ nannte. Das f-moll Quintett von César Franck gilt als eins seiner Hauptwerke, es verbindet die klaren Formen deutscher Musik mit dem Impressionismus französischer Kunst.

Das Projekt ist einerseits eine Folge der Corona-Krise: Abstands- und Hygieneregeln erschweren die Aufführung der Orchesterkonzerte erheblich, mit denen das Festival in den vergangenen Jahren junge Meister vorstellte. Es ist andererseits ein lange gehegter Wunsch von Peter Vogel. „Es ist für die jungen Meister eine großartige Möglichkeit, wichtige Erfahrungen zu sammeln. Ich habe aber auch schon erlebt, wie sich renommierte Profis von der Begeisterung der Jugend anstecken ließen“, sagt er. Die Konzerte werden entsprechend den geltenden Corona-Regeln durchgeführt, sie dauern etwa eine Stunde und es gibt keine Pause. Wegen der durch die Abstandsregelungen geringeren Platzkapazität wird das Programm am selben Abend jeweils zweimal angeboten.