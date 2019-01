Violine und Klavier spielen im Konzerthaus

Der niederländische Geiger Niek Baar und der amerikanische Pianist Ben Kim sind am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr zu Gast im Konzerthaus Ravensburg. Mit einem Programm, das laut Veranstalter mitreißen wird. Neben der Kreutzer-Sonate von Beethoven und der Violinsonate e-Moll von Bach wird das Bravourstück des italienischen Komponisten Guiseppe Tartini zu hören sein – eine Teufelstriller-Sonate. Außerdem Mediation aus Thaïs von Jules Massenet und zwei Werke des österreichischen Geigers und Komponisten Fritz Kreisler.

Der niederländische Geiger Niek Baar, Jahrgang 1991, zählt schon in seinen jungen Jahren zur geigerischen Elite seiner Generation. Zuletzt gewann er im Januar 2018 den Violinwettbewerb Oskar Back in Holland. Den Auftakt zur internationalen Karriere von Ben Kim, die ihn seither auf die namhaften Konzertpodien der Welt geführt hat, bildete der 55. ARD Musikwettbewerb in München, bei dem Ben Kim 2006 den ersten Preis gewann. Im September 2017 haben die beiden unter begeistertem Applaus den neuen Steinway-Flügel im Konzerthaus eingeweiht. Das Konzert ist ein Nachholtermin vom verschobenen Konzerttermin am Freitag, 30. November, um 20 Uhr. Für diesen Termin gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten gibt weiterhin im Vorverkauf zu 21, 18 und 15 Euro, 50 Prozent Ermäßigung für Schüler und Studenten, bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de oder bei der Tourist Information Ravensburg unter Telefon 0751 / 82800, tourist-info@ravensburg.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.