Vinzenz Höss will nur bis Ende 2020 Taldorfer Ortsvorsteher sein

Vinzenz Höss ist alter und neuer Ortsvorsteher von Taldorf, der nach Eschach zweitgrößten Ravensburger Ortschaft. Der Ortschaftsrat erteilte ihm bei zwei Enthaltungen das Mandat. Zu seinen Stellvertretern wurden Margarete Eger, Jürgen Lang und Kornelia Wachter gewählt.

Höss, der noch bis Ende 2020 im Amt bleiben will, sagte bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates, es gelte in den kommenden fünf Jahren das Geschaffene zu erhalten und neue Aufgaben mit „sehr viel Augenmaß, in größtmöglicher Bürgernähe und in finanziell machbarer Größe zu verwirklichen“. Die Erfahrung habe gezeigt, so Höss, dass man in der Gesamtstadt nur dann die „uns zustehende Beachtung und Berücksichtigung finden“ könne, wenn man sich in Taldorf einig sei.

Zu den wichtigen Aufgaben in den kommenden Jahren zählte Höss die Schaffung der Ortsmitte Bavendorf, den Grundsatzbeschluss des Ortschaftsrates für einen neuen Standort eines Kindergartens in Oberzell und das altenbetreute Wohnen in Oberzell. Ferner stünden die Realisierung der Baugebiete in Taldorf, Alberskirch und Oberzell an. Nicht zuletzt, so Höss, werde man weiterhin darum kämpfen, „dass unser Sorgenkind, der Öffentliche Personennahverkehr, verbessert wird, vor allem im ländlichen Bereich“.

Die neue CDU-Fraktion setzt sich nach der Kommunalwahl wie folgt zusammen: Margarete Eger, Lynn Kreher (neu), Andreas Lutz (neu), Markus Petretti, Joseph Bentele, Kornelia Wachter, Susanne Knisel-Schmeh (neu) sowie als Nachrücker für Manfred Büchele Jochen Ott (neu). Der Kommunalpolitische Arbeitskreis Taldorf (KAT) bleibt unverändert mit Kim-Trang Dinh, Ulrike Unseld-Studemund, Jürgen Lang, Martina Lehn und Johannes Kleb. Für die SPD sitzt als Nachfolger von Aytun Narcin Peter Hoppe im Taldorfer Ortschaftsrat.