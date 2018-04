Villa Emma wächst weiter

Ravensburg - Ravensburg wächst und in der Folge müssen auch mehr Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Abgeschlossen ist nun die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte „Villa Emma“ im Pfannenstiel in Ravensburg um drei weitere Gruppen. Aus dem ursprünglich geplanten Umbau wurde ein neuer Erweiterungsbau.

Weitere großzügige Gruppen- und Schlafräume sind entstanden, dazu ein Esszimmer mit Kinderküche, ein Turnraum, ein Kunstatelier, ein Kinderbad und vieles mehr. Im ersten Stock gibt es Seminar- und Schulungsräume für die Johanniter sowie Büros für die Kita- Verwaltung.

Eine Woche vor der offiziellen Einweihung am Freitag nächster Woche betonten alle Beteiligten die sehr gute Zusammenarbeit. Bauherr und Investor ist die Lohr GbR aus Ravensburg. Für Gudrun Lohr-Kapfer waren bei der Auswahl der Handwerker und Zulieferer die Kriterien Termintreue und Regionalität entscheidend. 80 Prozent der Wertschöpfung bleiben in Oberschwaben. „Das neue Gebäude ist eine gelungene Abrundung“, sagte sie „Nun sind wir fit für die nächsten 20 bis 25 Jahre.“

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Oberschwaben/Bodensee ist Träger der Villa Emma. Regionalverband Stefan Dittrich erläuterte die Bauidee: Das Gesamtgebäude sollte das Leben zuhause widerspiegeln. „Dazu haben wir hier einen tollen Standort“, so Dittrich „Innenstadtnah, verkehrsgünstig gelegen und mit einem schönen, 750 Quadratmetern großen Garten.“

Ausführender Architekt ist das Büro Planen-Bauen-Wohlfühlen. Ralph Traub schuf einen Neubau aus ökologischen und umweltschonenden Materialien mit einer langen Lebensdauer. Großen Wert legte er auch auf ein umfangreiches Sicherheitskonzept. So sind alle Kanten gerundet und die Glasscheiben aus Verbund-Sicherheitsglas.

Ravensburgs erster Bürgermeister Simon Blümcke betonte, dass die Plätze dringend benötigt werden. „Wir sind randvoll,“ so Blümcke. Die Stadt selber betreibt keine Kindergarten- und Kindertagesstätten. Sie fungiert als Mieter. Die Einrichtungen seien ein Teil der Wirtschaftsförderung der Stadt. Sie bezahlt 140 000 Euro Zuschuss für die Inneneinrichtung. „Wir gehen in Richtung Qualität“, sagte er. Insgesamt kostete die Inneneinrichtung 240 000 Euro. Zuschüsse kommen auch aus den Betrieben der Region, nicht ganz uneigennützig: Allein 50 Betriebsplätze gibt es in der Villa Emma. In ganz Ravensburg sind es 110 Betriebsplätze in acht Einrichtungen. Blümcke lobte das Konzept der Villa Emma als Erfolgsmodell: „Eine tolle Mischung aus Bullerbü und Urban.“

Bis zu 120 Kinder werden in acht Gruppen betreut. Für die Betreuung der Kinder in den drei neuen Gruppen wurden 13 neue Mitarbeiter eingestellt, jetzt hat Simone Geiger 42 Mitarbeiter. Die Einrichtungsleiterin will mit Teambuildingmaßnahmen die vielen Neuen gut integrieren, denn ein gutes Miteinander ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Villa Emma in der Vergangenheit und in der Zukunft.