Viertklässler und ihre Eltern lernen die Gemeinschaftsschule Ravensburg kennen

Die Gemeinschaftsschule Ravensburg plant die Informationsveranstaltungen aufgrund der Pandemielage im hybriden Format. Das heißt, dass sowohl die Teilnahme vor Ort als auch die virtuelle Zuschaltung möglich ist. Ein virtueller Zugang kann über die E-Mailadresse medienteam@gms-rv.de angefordert werden. Die Termine für die Informationsveranstaltungen sind Mittwoch, 12. Januar, 19.30 bis 21 Uhr. Tag der offenen Tür ist am Donnerstag, 17. Februar, 17 bis 19 Uhr, jeweils in der Mensa Süd, Riempp-Weg 4. Für Viertklässler ist jetzt schon der „Tag der offenen Tür – digital“ mit Mitmachaktionen auf der Website www.gms-rv.de der Schule eingestellt. Dazu gibt es eine Materialtasche; für die Abholung Kontakt aufnehmen über stoll@gms-rv.de oder 0751 / 36 60 29 910. Der Schnuppernachmittag am Dienstag, 22. Februar, 14 bis 16 Uhr wird in Präsenz durchgeführt, falls sich die Lage entspannt haben sollte. Darüber hinaus bietet die Schulleitung persönliche Einzelgespräche per Telefon oder vor Ort an. Kontakt über info@gms-rv.de oder 0751 / 36 60 29 910.