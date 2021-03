Vierergruppe verstößt in Ravensburg gegen Corona-Verordnung

Einer Polizeistreife ist am Sonntag kurz nach 15 Uhr in der St.-Martinus-Straße in Ravensburg eine vierköpfige Personengruppe aufgefallen, die zu Fuß unterwegs war und die derzeit vorgeschriebenen Mindestabstände unterschritt. Bei der Kontrolle der Personen aus verschiedenen Haushalten zeigten sich diese aggressiv und uneinsichtig, wie die Polizei weiter mitteilt. Alle vier werden nun angezeigt und müssen nun mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung rechnen.