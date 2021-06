Vier Sterne für Ginn -Hotel schon im November

Das Ginn City & Lounge Hotel am Ravensburger Bahnhof ist im November 2020 mit einem vierten Hotelstern ausgezeichnet worden. Mitte Mai wurde diese Auszeichnung des Ochsen Hotel am Mehlsack durch die Tourist Information bekanntgegeben. A

uf der Gemarkung Ravensburg gibt es somit zwei Hotels in dieser gehobenen Kategorie. Das Hotel am Bahnhof besitzt 124 Betten auf fünf Stockwerken und wurde im März 2020 in einem Neubau eröffnet.

In Deutschland nehmen rund 8300 Betriebe an der freiwilligen Klassifizierung teil. Für die Einordnung in eine der fünf international gültigen Kategorien sind Mindestkriterien zu erfüllen.