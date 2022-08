Vier Siege für KJC-Radsportler Scott Neo Otto

Die Radsportler des KJC-FEO-Teams aus Ravensburg haben mal wieder einige Podestplätze eingefahren. Allen voran Scott Neo Otto, der gleich viermal in Folge gewann.

Zwei Wochenenden mit je zwei Rennen lagen vor den KJC-FEO-Renners. Erster Start war das Finale der Münchner Rennserie im Olympia Gelände. Hier startete der KJC U15-Fahrer Luan Elsäßer mit einem Sieg gleich ideal. U17 Fahrer Samuel Schulz legte mit Platz zwei ordentlich nach und U19-Fahrer Neo Otto komplettierte den Tag mit einem weiteren Sieg.

Tags darauf stand das Team in Geislingen beim Interstuhl-Cup, der offiziellen Württemberg-Liga, am Start. Hier belegte sowohl Samuel Schulz als auch Scott Neo Otto in ihren Altersklassen den ersten Platz.

Nur wenige Tage später standen die baden-württembergischen Bahnmeisterschaften in Öschelbronn auf dem Programm. U15-Fahrer und eigentlich Cyclocross-Spezialist Luan Elsäßer wagte sich aufs Oval und zeigte mit Platz vier eine starke Leistung. Zum ersten Mal auf der Bahn fuhr Kaderfahrer Pius Kühnel und belegte Platz elf. Überragend zeigte sich jedoch U19-Fahrer und Bahnspezialist Scott Neo Otto, der sowohl das Scratch als auch das Punktefahren gewann und somit dem KJC zwei Goldmedaillen bescherte.

Dem jedoch nicht genug, den nur einen Tag später, bei der zehnten Etappe des Interstuhl-Cups in Bad Waldsee stand das KJC-Team erneut auf dem Podest: Scott Neo Otto gewann das U19-Rennen, sein jüngerer Bruder Malcom belegte in der Jugend (U17) Platz 4. Pius Kühnle fuhr auf Platz fünf und Lukas Haupter auf den sechsten Platz. In der U15 musste sich Luan Elsäßer im Sprint nur knapp geschlagen geben und belegte Platz drei. Liam Gabron belegte hier den achten Platz.