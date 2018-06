Vier Siege für KJC-Karatekas

Starke Leistungen haben die Karatekas des KJC Ravensburg beim 3. Internationalen Dornbirner Karate-Cup in Österreich gezeigt. Evelyn Kostbar, Paul Boger, Vincent Sterk und Janina Murawski setzten sich in ihren Gewichtsklassen durch. Insgesamt gab es für den KJC zwölf Platzierungen.

In ihrer Kategorie dominierte Evelyn Kostbar mit schnellen Angriffen und gut getimten Kontern und wurde so Erste in der Altersklasse U10 (über 30 Kilogramm). Aufgrund ihrer Erfolge wurde sie wie Junias Boskovic und Andrej Mihajlovic durch den Landestrainer Berthold Bürkle für den Sichtungslehrgang des Landeskaders Baden-Württemberg nominiert.

Der amtierende deutsche Meister Paul Boger vom KJC siegte in der Klasse U12 (bis 38 Kilogramm). Eine gute Leistung zeigte Vincent Sterk mit dem Sieg in der U14. Eine Klasse für sich war Janina Murawski, die ihre Gegnerinnen dominierte und in der U18 gewann.

Ebenfalls in guter Form präsentierten sich die weiteren Athleten des KJC Ravensburg. Andre Mihaijlovic wurde Dritter in der Klasse U10 (bis 28 Kilogramm). Platz zwei sicherten sich Sabrina Mayer in der U12 (bis 30 Kilogramm), Julia Kirsch in der U12 (über 36 Kilogramm), Junias Boskovic in der U12 (bis 38 Kilogramm), Niklas Kaiser in der U14 sowie Feysa Sahin in der U16 (über 54 Kilogramm). Dritter wurde Alexander Zipfel in der U16. Das Ravensburger U14-Team mit Paul Boger, Vincent Sterk und Niklas Kaiser unterlag knapp im Poolfinale und erreichte ebenfalls Platz drei.

In der Gesamtwertung der teilnehmenden Vereine aus der Schweiz, Deutschland und Österreich erzielte der KJC Ravensburg vier erste, fünf zweite und drei dritte Plätze. Ein starkes Ergebnis für die jungen Ravensburger Karatekas und ihre Betreuer Matthias Lindel und Patric Mohr.