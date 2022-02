Vier Podestplätze für Ravensburger Skifahrer

Vier Podestplätze haben die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer des Schneelaufvereins Ravensburg bei der baden-württembergischen Meisterschaft der Schüler und Jugend am Hündle in Oberstaufen erreicht. Sechs Nachwuchsrennläufer hatte das Trainerteam Andreas Knörle-Philipp und Wolfgang Moosbrugger mit nach Oberstaufen genommen.

Zunächst gab es auf der ehemaligen Weltcuppiste einen anspruchsvollen Riesenslalom. Die harte und laut Mitteilung sehr gut präparierte Piste versprach spannende Läufe für die 118 Rennläufer aus Baden-Württemberg. Jona Baumhof vom Schneelaufverein belegte in der U16 nach zwei teils spektakulären Läufen den dritten Platz. Emilio Philipp, Tom Birker und Fabian Seeger schieden aus. Jeweils Sechste wurden Carina Rundel (U16) und Isabelle Jung (U14). Der Slalomwettbewerb fand auf der teils eisigen Piste am Hochsiedellift statt. Hier zeigte Carina Rundel ihre sehr gute Form und wurde nach zwei starken Läufen Zweite in der U16. Trotz wenig Rennerfahrung wurde auch Fabian Seeger (U14) Zweiter. Jona Baumhof (U16) wurde Vierter.

Am Hochsiedellift wurde zudem der Riesenslalom des SBW-Eröffnungsrennens nachgeholt. Hier fuhr Carina Rundel in der U16 auf Rang drei. In der U14 kam Isabel Jung auf Rang fünf, Emilio Philipp kam in der U14 auf den vierten Platz. Tom Birker lag nach dem ersten Lauf der U14 auf Platz drei, schied im zweiten Durchgang allerdings aus.

Am Wochenende fanden auch die baden-württembergischen Meisterschaften der Jugend in Bernau im Schwarzwald statt. Niclas Baumhof vom SV Ravensburg wurde bei sehr starker Konkurrenz im Slalom Siebter in der Gesamtwertung und sicherte sich in seiner Altersklasse U21 den dritten Platz. Auch die schwäbischen Meister wurden ausgewertet – der Schneelaufverein freut sich laut Mitteilung über vier Vizemeister. Bei den Schülern wurde Carina Rundel Zweite im Slalom, Jona Baumhof Zweiter im Riesenslalom und Slalom. In der Jugend kam Niclas Baumhof im Slalom auf Rang zwei.