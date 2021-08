Vier Podestplätze für Radtalente des KJC Ravensburg

Gleich zweimal hat sich den Radsportlern des KJC Ravensburg das gleiche Bild geboten. Linus Schmid vom KJC-FEO-Team wurde zweimal Erster, Samuel Schulz zweimal Dritter.

Beim Schülerrenntag auf der Tartanbahn in Biberach zeigte U15-Fahrer Linus Schmid laut Mitteilung erneut, dass er zu den schnellsten im Land gehört. Beim Omniumrennen konnte nur Malcom Otto von der Rad-Union Wangen mit dem Ravensburger mithalten. Am Ende gewann Schmid aber klar vor Otto.

In Filderstadt/Plattenhardt war es hingegen alles andere als flach. Der steile Rundkurs war ganz nach dem Geschmack von U17-Kaderfahrer Samuel Schulz. Er kämpfe Runde um Runde an der Spitze und wurde Dritter, sein KJC-Kollege Ferdinand Hübner belegte Rang neun.

Beim Radkriterium in Kempten gab es im U15-Rennen schnell eine Spitzengruppe mit zwei Fahrern. Einer davon war Linus Schmid vom KJC. Er verließ sich auf seinen Schlusssprint und gewann auch mit einigen Metern Vorsprung. In der U17 waren Ferdinand Hübner und Samuel Schulz in der Spitzengruppe vertreten. 15 Runden vor Schluss hatte Hübner aber einen Defekt und musste das Rad wechseln. Beim Sprint der Spitzengruppe erkämpfte sich Schulz erneut Platz drei, Hübner kam sogar noch als Vierter ins Ziel.

Erneut durfte sich KJC-Trainer Tobias Hübner wieder über eine starke Bilanz der Radtalente freuen. Ihr nächster Einsatz ist am 4. September beim Rennen zur Baden-Württemberg-Liga in Leutkirch.