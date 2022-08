Vier Museen an einem Abend entdecken

Zur „Langen Nacht im Museumsviertel“ laden vier Museen in Ravensburg am Freitag, 19. August, ein. Von 18 bis 24 Uhr können Nachtschwärmer durch die Oberstadt streifen und die vier Museen erkunden, in denen sie ein vielfältiges Programm mit Improvisationstheater, Kreativangeboten, Livemusik und Getränken erwartet.

Die Direktorinnen und Direktoren, Ute Stuffer, Sabine Mücke, Siglinde Nowack und Christian von der Heydt, führen während der Langen Nacht im Museumsviertel selbst exklusiv durch ihre Häuser. Start ist jeweils um 19, 21 und 23 Uhr.

Leichtigkeit und Humor versprechen die Aufführungen des Imrovisationstheaters Konstanz im Kunstmuseum. (Foto: Museum/Wynrich Zlomke)

Im Museum Ravensburger ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht! Bei der Tiptoi-Museums-Rallye führt der bekannte Stift aus dem audiodigitalen Lernsystem Kinder und Jugendliche durch die Räume. Erwachsene erkunden die Ausstellung mit der digitalen Führung. Im Innenhof erwartet die Besucher ein ganz besonderer Spieleabend: Lauschige Sitzplätze unterm Kastanienbaum laden bei Live-Musik zum Spielen und Genießen eines Fruchtsafts oder einer Bierspezialität vom Hopfengut No20 ein.

Im Wirtschaftsmuseum Kreis Ravensburg gibt es die neue Jubiläumsausstellung „Sparen. Die Geschichte einer deutschen Tugend“ zu entdecken. Im Innenhof genießen gibt es bei entspannter Livemusik von Franky und Amigos sommerliche Getränke an der mobilen Ochsen-Bar. An einem Infostand der Museumsgesellschaft zu Humpishaus und Laden „Trödel & Antik“ erfahren die Besucher mehr über die Unterstützer kommunaler Museumsarbeit.

Das Museum Humpis-Quartier lädt mit Kreativangeboten im Innenhof zum Mitmachen ein. (Foto: Wynrich Zlomke/Museum)

Im Kunstmuseum Ravensburg können die Besucher mit ihrer Familie in entspannter Atmosphäre die Ausstellung „Musterung. Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst“ besuchen. Es warten farbmächtige Arbeiten, haptische Stoffe und raumgreifende Installationen von internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Leichtigkeit und Humor versprechen die Aufführungen des Imrovisationstheaters Konstanz mit Till Maurer, Jens Weber und Britta Lutz. Um 20.30 und 21.30 Uhr bietet sich die Möglichkeit die Kunstwerke in überraschend neuen Zusammenhängen zu erleben, heißt es in der Vorschau des Museums weiter.

Im Innenhof des Wirtschaftsmuseums gibt es bei entspannter Livemusik von Franky und Amigos sommerliche Getränke an der mobilen Ochsen-Bar. (Foto: Archivbild/Museum)

„Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän“ geht es in der aktuellen Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier, die den Bogen vom späten Mittelalter über die Industrialisierung bis in die Jetztzeit spannt. Der Ausstellungsbereich „Umwelt, Klima & DU“, ein geführter Klimalehrpfad durch die Oberstadt und ein Kreativangebot im Innenhof, bei dem eine insektenfreundliche Saatgutmischung für eine Blumenwiese erstellt werden kann, laden zum Mitmachen ein. Das Haus der Museumsgesellschaft kann selbstständig oder mit Kurzführungen besichtigt werden, während Klaviermusik auf die Humpisbühne lockt.

Der Eintritt zur „Langen Nacht im Museumsviertel“ kostet zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Im Museum Ravensburger zahlen Kinder und Jugendliche fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.museumsviertel-ravensburg.de.