Vier Männer brechen in leerstehendes Gebäude ein

Vier junge Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren sind am Samstag gegen Mitternacht in ein leerstehendes Gebäude in der Escher-Wyss-Straße eingebrochen.

Laut Pressemitteilung der Polizei brachen die Tatverdächtigen eine Holztür und eine Glastür auf. Die Beamten erteilten den vier Männern einen Platzverweis und zeigten sie wegen Sachbeschädigung an. Weil die vierköpfige Gruppe aus unterschiedlichen Haushalten stammen, kommt auf sie zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung zu.