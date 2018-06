Vier Männer wollen Landrat in Ravensburg werden

Große Geheimniskrämerei um die Nachfolge von Landrat Kurt Widmaier: Nach Bewerbungsschluss am Montagabend um 23.59 Uhr will das Ravensburger Landratsamt vorerst nicht öffentlich machen, wer die Kandidaten sind oder auch nur, wie viele es überhaupt gibt. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ sind es vier, darunter ein Kandidat der Satire-Partei „Die Partei“.

„Bitte wenden Sie sich an den Wahlausschuss“, sagte Claudia Rossmann von der Pressestelle im Ravensburger Landratsamt. Dessen Vorsitzender, Kreistagsmitglied und Bürgermeister Roland Weinschenk (CDU) aus Bad Waldsee, habe die Information der Öffentlichkeit übernommen. Er verweigert Presseauskünfte allerdings kategorisch „aus formalen Gründen“, solange der Wahlausschuss nicht getagt hat. Das ist aber erst am 17. Februar der Fall. Unter anderem wegen der bevorstehenden Fasnet, hieß es zur Begründung.

Hintergrund dieser Vorgehensweise könnte sein, dass das Innenministerium formal erst noch die Wählbarkeit der einzelnen Kandidaten prüfen muss. Denn als Landrat ist man nicht nur oberster Repräsentant des Landkreises und Leiter von Kreistagssitzungen, sondern zugleich auch Verwaltungschef einer Behörde, die eng verzahnt ist mit dem Regierungspräsidium Tübingen und den Landesministerien. Hintergrund könnte aber auch sein, dass die Bewerber noch nicht aus der Deckung gehen wollen, weil sie woanders beschäftigt sind. Zumindest die Zahl der Bewerber müsste Weinschenk laut Landespressegesetz allerdings offenlegen. Damit wären keine schutzwürdigen Interessen von potenziellen Bewerbern berührt.

Nach SZ-Informationen gibt es mindestens vier Kandidaten. Einer ist Martin Bendel (41), parteiloser Bürgermeister in Leutkirch. Er gab seine Bewerbungsunterlagen gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist Anfang Januar ab und stellte sich der Öffentlichkeit vor. Bendel ist „perplex“ über die Geheimniskrämerei um die Bewerbungen, wie er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. „Ich bin überrascht, dass die Namen anderer Bewerber öffentlich noch nicht bekannt sind. Schließlich geht es um ein öffentliches Amt, und wer gewinnt, ist höchster Repräsentant des Landkreises.“ Er selbst versuche, seine Kandidatur möglichst transparent zu gestalten, und hat auch eine eigene Homepage dafür eingerichtet (www.martinbendel.de).

Der zweite Kandidat heißt Stefan Kaiser, er verkündete seine Bewerbung in einer kurzen Mail an die „Schwäbische Zeitung“. Kaiser ist nach eigenen Angaben Vorsitzender und Schatzmeister des Kreisverbands von „Die Partei“, die aus dem Satiremagazin Titanic hervorgegangen ist und dessen Bundesvorsitzender Martin Sonneborn es immerhin als Spaßkandidat ins Europaparlament schaffte. Kaisers Chancen bei der Wahl am 19. März im Kreistag dürften jedoch eher begrenzt sein.

Der dritte und der vierte Kandidat meiden bislang den Kontakt zur Öffentlichkeit. Beide sollen wie Bendel Juristen sein. Einer ist nach SZ-Informationen aus Nordrhein-Westfalen und hat ein CDU-Parteibuch und Erfahrungen in einer kommunalen Verwaltung, außerdem soll er in einem Ministerium gearbeitet haben. Er hat sich erst am vergangenen Wochenende der Kandidatensuchkommission aus CDU und Freien Wählern vorgestellt. Ein weiterer Kandidat kommt dem Vernehmen nach ebenfalls aus einem anderen Bundesland, stellte sich der Kommission ebenfalls am Wochenende zuvor vor und ist parteilos.