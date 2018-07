Vier Kitas erhalten Gütesiegel für gelebte Qualität

Vier der 18 katholischen Kindertagesstätten in Ravensburg sind mit dem Gütesiegel des Verbands Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) ausgezeichnet worden. Laut einer Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheiten Ravensburg wurde das Gütesiegel kürzlich beim Mitarbeiterfachtag der Kindertagesstätten vor 200 Mitarbeitern und Gästen an die Kitas St. Maria, St. Nikolaus, Klösterle und St. Theresia übergeben.

Wie die Seelsorgeeinheit mitteilt, zeigen die Einrichtungen damit, dass sie nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem arbeiten. Dabei würden die Bedürfnisse und die Zufriedenheit von Eltern und Kindern in den Mittelpunkt gestellt. Alle Kindertagesstätten der katholischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg wenden solch ein gemeinsam entwickeltes System an. Etwa 260 Fachkräfte in 50 Gruppen betreuen mehr als 800 Kinder, heißt es weiter. Das Zertifizierungs- und Prüfungsinstitut Zert-Sozial prüfte die Einrichtungen im April. Geplant ist nun die Zertifizierung aller 18 katholischen Kindertagesstätten in Ravensburg.