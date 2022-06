Von Ende Juni bis Anfang August bieten das Umweltamt Ravensburg und das Museum Humpis-Quartier vier geführte Radtouren zur Ravensburger Klimazukunft an. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Mobilität und Abwasseraufbereitung sowie Mitarbeitende des Umweltamts zeigen an ausgewählten Stationen, welche Klimaschutzmaßnahmen bereits in Ravensburg umgesetzt wurden und welche sich aktuell in Planung befinden. Die Touren von vier bis zwölf Kilometer Länge starten jeweils am Museum Humpis-Quartier um 17 Uhr bis etwa 19.30 Uhr und thematisieren die Bereiche Mobilitätswende, Abwasserreinigung sowie Klimazukunft.

Den Auftakt macht die geführte Radtour zum Schwerpunkt Mobilitätswende am 28. Juni. Von A wie Anwohnerparken bis Z wie Zählstation: Gemeinsam mit je einer Mitarbeiterin des Umweltamts und der TWS werden verschiedene geplante und bereits realisierte Projekte und Angebote in der Ravensburger Mobilitätslandschaft besucht. Themen sind dabei Elektromobilität, Flächengerechtigkeit, das Modellprojekt Klima Mobil, der On-Demand Bus, Carsharing, Radinfrastruktur und Radhaus sowie das Parkraummanagement. Die vier Kilometer lange Tour führt vom Museum Humpis-Quartier über den Marienplatz, die Karlstraße und den Bahnhofsvorplatz zu den Parkplätzen Bechtergarten und Scheffelplatz.

Die zweite Tour führt am 6. Juli über insgesamt zwölf Kilometer zum Klärwerk Langwiese. Das Klärwerk Langwiese ist die größte Abwasserreinigungsanlage im nördlichen Bodensee-Einzugsgebiet. Eine Führung begleitet den Weg über die verschiedenen Reinigungsstufen. Dabei wird dargestellt, wie vielfältig die Prozesse sind, mit denen das Wasser aufwendig von Schmutz- und Schadstoffen befreit wird.

Der dritte und vierte Termin am 12. Juli und 1. August thematisieren die Klimazukunft Ravensburgs. Wie schaffen wir es bis 2040 klimaneutral zu werden? Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der TWS werden verschiedene Projekte und Planungen vor Ort besichtigt, die einen Beitrag zur Erreichung des Ziels leisten.

Die Teilnahme an den vier Radtouren ist kostenfrei. Anmeldungen bis zum Abend des Vortags unter mhq@ravensburg.de oder 0751 / 82 820, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.