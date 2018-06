Vier erste Plätze für Ein- und Kunstradfahrer

Die Wettkampfsaison im Ein- und Kunstradsport hat für die Radfahrer aus Ravensburg und Mochenwangen beim internationalen Jakob-Heimpel-Pokal in Biberach begonnen. 18 Sportler vom RV Ravensburg und vom RV Mochenwangen gingen an den Start und erkämpften sich viermal den ersten Platz.

Sowohl die 6er-Einradsport Elite Frauen-Mannschaft vom RVR mit Alisa Arndt, Luca Koroll, Tinka Klingemann, Anja und Julia Linder und Sarah Rudolf als auch die 4er-Mannschaft, die aus Anja Linder, Tinka Klingemann, Leonie Wiggenhauser und Sarah Rudolf bestand, sicherten sich den ersten Platz.

Herb/Hack ganz oben

Auch die Kunstradsportlerinnen Leonie Herb und Leni Hack vom RV Mochenwangen gewannen diesen als Zweierpaar. Marie Leins (RVM) stand im Starterfeld der U11 am Ende vor Hannah Schneider (KRS Rebland) und Ailin Kaluzny (RVM) ebenfalls ganz oben auf dem Podest. Rang vier ging an Isabel Koepf und Platz sechs an Mila Sperfeld, beide vom RV Mochenwangen.

Auch in der Gruppe der U13-Schülerinnen ging einer der Pokale nach Mochenwangen. Leni Hack holte sich den dritten Platz hinter Siegerin Mina Heinritzi (RKB Bruckmühl) und Lena Neuenfeld (RMSV Friedrichshafen).

Jan Ritzkowski (U11) und Lina Dzialoszynski (U13) belegten im 1er-Kunstradsport beide jeweils den vierten Platz. Linda Kuchenbecker fuhr in der Disziplin 1er-Kunstradsport Schülerinnen U15 auf den fünften Platz.

Magdalena Müller landete im 1er-Kunstradfahren hinter ihren Konkurrentinnen Jana Pfann (RKB Bruckmühl), Nadine Kurz (RMV Friedrichshafen) und Lisa Weber (SV Kirchdorf) auf Platz vier.

Schon in zwei Wochen geht es für die Sportler und Sportlerinnen bei der Kreismeisterschaft in Kirchdorf weiter, dann kämpfen sie um die Qualifikation für die Baden-Württembergischen Meisterschaften.