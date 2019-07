Vier Autos in Auffahrunfall verwickelt

Sachschaden von rund 20 000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Ravensburg und Bavendorf ereignete. Drei Autos warteten laut Polizei hintereinander an einer roten Ampel an der Kreuzung Bundesstraße 33/Ganterhofstraße/Schuhmacherhof in Richtung Bavendorf. Als die Ampel auf Grün umschaltete und die Fahrer anfuhren, fuhr eine nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit auf das hinterste der Fahrzeuge auf und schob die drei Pkw aufeinander. Der Wagen der Unfallverursacherin sowie der Wagen, auf den sie unmittelbar aufgefahren ist, wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.