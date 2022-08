Vier Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Vier Autos waren am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Brühlstraße an einem Auffahrunfall beteiligt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen und bremste ab. Auch zwei nachfolgende Autofahrer bremsten.

Ein 68-jähriger Autofahrer erkannte die Situation aber offensichtlich zu spät und fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden alle beteiligten Autos aufeinander geschoben. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Auto des 27-Jährigen kümmerte sich ein Abschleppdienst.