Insgesamt vier Autoreifen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Friedhofstraße in Ravensburg gefunden. Das berichtet die Polizei. Der Besitzer hatte die verstreut liegenden Reifen zuvor entweder verloren oder bewusst abgelegt, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Polizeirevier Ravensburg geht der Sache nach. Hinweise auf den Besitzer erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33.