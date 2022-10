„Vieles hat sich bewährt und manches haben wir dazugelernt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendsuchtbehandlung des ZfP Südwürttemberg in Mariatal hat ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. 2002 als Modellprojekt eröffnet, war die Station clean.kick die erste ihrer Art in Baden-Württemberg, inzwischen ist sie elementarer Bestandteil der Regelversorgung. 2010 folgte die Station clean.kids für jüngere Kinder und Jugendliche mit Substanzkonsum.

Anlässlich des Jubiläums verfolgten rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Alten Schwimmhalle am ZfP-Standort Weißenau zwei spannende Vorträge zum Thema. Anschließend bot sich die Gelegenheit, die Stationen clean.kick und clean.kids zu besichtigen und sich im festlichen Rahmen auszutauschen. Thilo Walker, Abteilungsleiter Gesundheit im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, konnte krankheitsbedingt nicht persönlich anwesend sein, sein schriftliches Grußwort verlas Robert Benz, therapeutischer Leiter von clean.kick.

Der Ministerialdirigent gratulierte herzlich und dankte allen Beteiligten für das erbrachte Engagement, gepaart mit hoher Fachlichkeit und Innovationslust: „20 Jahre Jugendsuchtbehandlung, das ist schon ein Wort! Und aktuell ist dieses Angebot wichtiger denn je – gerade in Krisenzeiten, in denen viele Kinder, Jugendliche und Eltern belastet sind und auch die sie unterstützenden Systeme an ihre Grenzen kommen. Mariatal ist ein wichtiger und inzwischen mehr als bewährter Baustein, um bei bereits im Kindes- und Jugendalter einsetzendem problematischem Substanzkonsum an einem geschützten Ort mit klaren Strukturen möglichst früh Hilfestellung für den Weg aus der Suchtentwicklung geben zu können.“

Die Corona-Pandemie habe im Übrigen besonders deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche besser in den Blick genommen werden müssen. Auf die anstehende Cannabis-Legalisierung blicke man hinsichtlich des Cannabis-Konsums von Jugendlichen mit Sorge.

Auf die ministerialen Grüße folgte ein spannender Vortrag von Alexander Trost. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sprach zum Thema „Zwischen Beziehung, Halt und Lösung: Bindungsorientierte Suchtbehandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ und ging im Folgenden auf einige bedeutsame Kontext-Faktoren ein, welche die Entwicklung des Menschen maßgeblich beeinflussen.