Viele wollen sich einbringen

Die Ehrenamt-Messe in der Oberschwabenhalle ist besonders für Neubürger und Menschen, die noch kein Ehrenamt ausüben, interessant gewesen. So auch für etwa 30 Geflüchtete, die auf der Messe zu Besuch waren, wie die Stadt Ravensburg mitteilte. Viele wollen sich jetzt selbst engagieren.

In kleinen Gruppen liefen die neuen Ravensburger mit den Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten der Stadt, den Integrationsmanagern des Diakonischen Werkes und bereits ehrenamtlich aktiven Landsleuten über das Messegelände und kamen mit den Ausstellern in Kontakt. „Die Syrer, Afghanen, Eritreer und Gambier kennen Ehrenamtsstrukturen, wie sie bei uns etabliert sind, aus ihren Heimatländern kaum und staunten umso mehr über die Vielfalt der Vereine und Verbände in Ravensburg“, schreibt dazu die städtische Pressestelle. Die Vorstellung der Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr begeisterten sie. Diese Organisationen sind auch im Ausland tätig oder dort bekannt und genießen ein hohes Ansehen. So sei es auch nicht verwunderlich, so die Stadtverwaltung, dass sich einige der Flüchtlinge für den Einsatz bei den Maltesern angemeldet hätten. Auch das Deutsche Rote Kreuz fand potenzielle neue Ehrenamtliche. Die Feuerwehr kam bei den Kindern sowie bei jungen Männern aus Afrika und Afghanistan gut an.

Eine geflüchtete Frau meldete sich in der Altenhilfe des Bruderhauses an. Ein Student aus Syrien wünscht sich die Unterstützung vom „Brother and Sister“-Programm der Freiwilligenagentur, um im Studentenleben besser Fuß fassen zu können.