Viele Spenden für den Pumptrack in Oberzell

Am 29. Juni fand in Ravensburg als „Warm-Up“ eine Radtour im Vorfeld der alljährlichen großen „Tour de Barock“ des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried durch Oberschwaben statt. Bereits im Vorfeld sicherte die Niederlassung Ravensburg der Volksbank Ulm-Biberach eine Geldspende für jeden Radler zugunsten der in Oberzell geplanten Pumptrack-Anlage zu. Gespendet wurden am Ende 4000 Euro.

Die Pumptrack-Anlage wird ein zusätzliches Bewegungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der frischen Luft schaffen, mit der Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Die Stadt Ravensburg beteiligt sich an der Anlage mit mindestens 20000 Euro. Der Rest der Kosten soll durch Spenden finanziert werden. Dafür ist das „Pumptrack-Team“ mit Unterstützung der Ortsverwaltung und den Ortschaftsräten kräftig am Sammeln von Spenden. Die Zusage der Bank war natürlich Ansporn und Motivation für die Jugendlichen, in der Ortschaft kräftig dafür zu werben, für den Pumptrack zu radeln.

Die Teilnehmerzahl war überwältigend. Am Marienplatz konnten die beiden Regionaldirektoren aus Ravensburg, Norbert Eisele und Berthold Hirschmann, eine Gruppe aus Oberzell und natürlich noch weitere Radlergruppen begrüßen. Insgesamt waren circa 250 Menschen auf den Rädern und haben den Pumptrack unterstützt.

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp war beeindruckt über die große Anzahl der Radler und dankt herzlich für die Teilnahme und die Spende der Volksbank. Ortsvorsteherin Regine Rist und Elfi, eine der engagierten Jugendlichen, nahmen einen Scheck über 4000 Euro entgegen. Gemeinsamer Abschluss war auf dem Bierbuckel in der Brauerei Leibinger, wo alle Sportler noch zu einer Erfrischung eingeladen wurden.

Der Dank der Organisatoren gilt der Volksbank Ulm-Biberach, allen Radlerinnen und Radlern und allen Unterstützern der Pumptrack-Anlage.