Viele Schularten unter einem Dach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schulart Sozialwissenschaftliches Gymnasium, berufliches Gymnasium, allgemeine Hochschulreife (Abitur), Profil Gesundheit und Pflege: Salina Noel Abt; Pauline Binetsch; Leana Büchele; Jenny Fröhlich; Thanee Ruetz; Mia Schichan; Luna Selina Steinbinder; Orélyn Thaler (Sonderpreis der Heidenhofstiftung im Fach Gesundheit und Pflege, Scheffelpreis in Deutsch); Henry Simon Thiel.

Profil Pädagogik mit Psychologie: Mila Badalucco; Sarah Anna Bannach; Milena Sara Bayar; Jana Behrning; Lotta Bilek; Leah Billmann; Marielle Bitzer; Antonia Bochtler; Paulina Bös; Leo Buchberger; Maja Buchleither; Lea Frei; Nadine Kuhn; Ann-Cathrin Kreher; Julie Jasmine Koch; Vanessa Bianca Janosi; Aron Rafael Helmert; Chiara Meyer; Sarah Leonie Mitic; Lea Pehle; Paulina Schmid; Theresa Schmidt; Emilia Schubert; Clara Désirée Siebenrock; Maike Spitzmüller; Christina Angela Strasser; Kjell Stümke; Maria Tomasini; Delara Delan Whidi; Ina Sofie Waitkus; Bernadette Walter; Amalie Sophie Weber; Friedrich Weber; Paul Weber; Ben Weimar; Lina Wieland (Scheffelpreis in Deutsch); Katharina Zembrodt.

Schulart Kolping-Kolleg, 2. Bildungsweg, allgemeines Gymnasium, allgemeine Hochschulreife (Abitur) in Vollzeit: Laura Kessler; Kyra Küble; Clara Schuster (Scheffelpreis in Deutsch); Laura Stützenberger.

Schulart Kolping-Abendgymnasium, 2. Bildungsweg, allgemeines Gymnasium, allgemeine Hochschulreife (Abitur) in Teilzeit: Beate Dornfried; Carsten Kaps; Eva Maria Koster (Scheffelpreis in Deutsch); Patrick Malkiewicz; Azemina Mustafoska; Magdalena Schupp; Friederike Weskott:

Schulart Kolping-Berufskolleg, 2. Bildungsweg, Fachhochschulreife in Vollzeit: Lena Maria Burger; Can Deniz Ceper; Simon Eninger; Elias Fäßler; Kirill Fening; Nina Göser; Jonas Habnitt; Viola Hinz; Aaron Hopf; Jan Hurter; Myriam Eliasbeth Lavorante; Sophia Matt; Mario Moosmann; Magdalena Ratt; Nico Richter; Patrick Röhm; Ralf Jonas Schmid; Elea Six; Siska Seipp; Leon Franz Rudi Spieler; Bassim Taha; Ali-Han Turhan.

Schulart Kolping Berufskolleg Fremdsprachen, 1. Bildungsweg, Fachhochschulreife und staatlich anerkannte:r Wirtschaftsassistent:in in Vollzeit: Zoe Allenstein; Leonie Bausch; Helena Bendel; Aurora Maria Bruderhofer; Aliya Cökmez; Janne Marie Groth; Lotta Lang; Lennart Luis Weiß; Annika Zeh.

Schulart Kolping-Abendrealschule, 2. Bildungsweg, Realschulabschluss in Teilzeit: Alareed Ahmad; Mohammd Jihad Ayoub; Sven Berger; Ronja Förschler; Noah Klein; Nahro Nareeman; Yudy Dusbely Reichel; Adrian Runge; Martin Stein.