Viele neue Gesichter gewählt

Kurz vor Ostern sind die Ergebnisse der Kirchengemeinderats-Wahl in den katholischen Gemeinden in Ravensburg veröffentlicht worden. Insgesamt werden 125 Frauen und Männer in den nächsten fünf Jahren das Leben der Gemeinden mitbestimmen und mitgestalten, darunter sind auch 14 Pastoralräte der polnischen und kroatischen Gemeinde. Wie die katholische Seelsorgeeinheit Ravensburg mitteilt, wurde aufgrund der Pandemie ausschließlich mittels Briefwahl abgestimmt. Rund 20 Prozent der knapp 19 900 stimmberechtigten Gemeindemitglieder ab 16 Jahren beteiligten sich. Damit liegt das Engagement unter den 26,64 Prozent im Dekanat Allgäu-Oberschwaben (Kreis Ravensburg) und leicht über den 19,6 Prozent der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Geringere Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung schwankte zwischen 15,4 Prozent in der Innenstadtgemeinde Christus König sowie Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in der Weststadt und 48 beziehungsweise 50 Prozent in den kleinen Gemeinden St. Walburga in Gornhofen und St. Isidor in Eggartskirch. Während in St. Jodok in der Altstadt wegen einer zu geringen Zahl von Kandidaten keine Wahl stattfand, beteiligten sich bei den anderen drei Gemeinden in Ravensburg Mitte 17,3 Prozent der rund 8000 Stimmberechtigten, in Ravensburg West waren es 21,4 Prozent der mehr als 5600 und in Ravensburg Süd 21,6 Prozent der circa 6250 wahlberechtigten Gemeindemitglieder. Am stärksten ging die Beteiligung in Prozentpunkten in St. Petrus Taldorf um 12,5 sowie in St. Antonius von Padua in Oberzell um 11,9 zurück; lediglich in St. Nikolaus in Schmalegg stieg sie um 2,3 Prozentpunkte.

Die Gremien stehen laut Mitteilung vor einem Wandel, denn etwa die Hälfte der Räte kommen neu ins Amt: in der Seelsorgeeinheit Mitte sind es zwei Drittel, in West die Hälfte und in Süd gut ein Drittel. Am höchsten sind die Anteile der neuen Gesichter in Dreifaltigkeit mit zehn von zwölf, in Christkönig mit acht von zehn, in Liebfrauen mit acht von zwölf Sitzen; die höchste Konstanz zeigt St. Columban in Bavendorf mit zwei neuen von acht Räten.

Viele Frauen bestimmen mit

Frauen gestalten die Gemeinden in den kommenden Jahren maßgeblich mit. Sie haben einen Anteil von 46 Prozent. In Bavendorf stellen sie sieben von acht und in Schmalegg vier von sieben Räten; geringer ist ihr Anteil in Dreifaltigkeit mit drei von zwölf, in Eggartskirch mit zwei von sechs und St. Petrus und Paulus in Weißenau mit vier von zwölf Sitzen. Der jüngste Rat ist mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren der von Christus König, während die Vertreter in Eggartskirch und Taldorf im Schnitt 57 Jahre alt sind.

Die konstituierenden Sitzungen der neuen Kirchengemeinderäte können infolge von Corona erst nach dem 15. Juni stattfinden. Es ist wichtig, dass die Verpflichtung der Neugewählten in einem Gottesdienst und damit öffentlich erfolgt, so die Diözese.

Auch Kroaten und Polen wählten

Zeitgleich wurden auch die Pastoralräte der sogenannten Gemeinden anderer Muttersprache gewählt, heißt es weiter. Hier konnten knapp 3300 polnisch-sprachige Katholiken der Pfarrei Bruno z Kwerfurtu aus dem Raum Ravensburg, Wangen und Friedrichshafen sowie knapp 500 Mitglieder der kroatischen Gemeinde Sveta Marija aus Ravensburg wählen. Bei der polnischen Gemeinde befinden sich unter den acht Pastoralräten drei neue Vertreter und eine Frau, bei den Kroaten sind drei der sechs neu im Gremium, darunter zwei Frauen.

Gewählte Kirchengemeinderäte in Ravensburg Mitte

St. Christina: Barbara Arnegger-Schobloch, Thomas Beer, Christoph Bender, Samuel Burri, Birgit Joos, Franz Petek, Gerhard Schmidt, Iris Weiß. Christus König: Samuel Amann, Joachim Ballmann, Bahta Ghebru, Marta Gärtner, Franziska Heilig, Joshua Heilig, Markus Heinzelmann, Martina Oligmüller, Julia Roemer, Carmen Widmann. Liebfrauen: Patricia Albrecht, Elisabeth Bauknecht, Christoph Beyer, Monika Braun, Rainer Hutterer, Anton Keller, Christiane Ludwigkeit, Barbara Maier, Stefan Oberdorfer, Julia Schaal, Markus Straub, Michael Wolff.

Kirchengemeinderäte in Ravensburg Süd

St. Antonius von Padua Oberzell: Thomas Baur, Christina Eger, Birgit Fugel, Dieter Hahn, Ingolf Kaes, Stefan Kling, Manuela Mertsch, Michaela Scheffold-Haid, Ursula Schmidt, Dietmar Straub. St. Petrus und Paulus Weißenau: Stefanie Balicki, Norbert Burkhardt, Karl-Josef Gelder, Katrin Grafe, Herbert Halder, Berthold Hirschmann, Anita Höflacher, Petra Jopke, Ralph Kirchmaier, Elmar Ott, Ralf Pohl, Bernhard Rückgauer. St. Johann Baptist Obereschach: Jochen Abt, Silvia Faißt, Jochen Geschwentner, Christoph Haller, Stefan Klee, Dietmar Krug, Monika Merk, Rita Meschenmoser, Berthold Sorg, Brigitte Stokowy, Sonja Willburger, Emma Winter. St. Walburga Gornhofen: Ruth Ambs, Joachim Fuhrmann, Monika Haußmann-Milz, Franziska Maier, Mathias Mayer, Ralf Remmele.

Kirchengemeinderäte in Ravensburg West

St. Columban Bavendorf: Annette Bachhofer, Irmgard Dietrich, Peter Fuchs, Karin Haller, Rebecca Jehle, Rosa Maria Junker, Katharina Widmaier, Hanna Wietrzykowski. St. Isidor Eggartskirch: Klaus Hildebrand, Ulrike Mohr, Anita Veeser, Josef Veeser, Josef Vogler, Otto Zech. St. Nikolaus Schmalegg: Andrea Deiss, Jutta Eberle, Roswitha Kienzle, Claudius Myhsok, Samuel Rehaag, Roland Schneider, Heidi Wellhäußer. St. Petrus Taldorf: Regina Amann, Martin Hildebrand, Manfred Holzmüller, Mattäus Huber, Waltraud Kohlöffel, Elke Leibinger, Gregor Roser, Claudia Schwendemann. Zur Heiligsten Dreifaltigkeit: Udo Dilger, Peter Friede, Birgit Günther, Jonas Hess, Johannes Kaut, Stephan Melzer, Johannes Püllen, Alexander Rottmaier, Tatjana Schmid, Christina Sick, Andreas Stauber, Martin Roland Vallendor.

Pastoralräte der polnischen Gemeinde Bruno z Kwerfurtu, Ravensburg: Andreas Theodor Debernitz, Józef Hyszka, Anatolij Jawiczuk, Grzegorz Moskalik; Halina Oller, Grzegorz Seredynski, Piotr Śliwiński, Tomasz Wołczyk.

Pastoralräte der kroatischen Gemeinde Sveta Marija, Ravensburg: Magdalena Batarilo, Gordana Gorupic, Viktor Jozic, Nedeljko Leovac, Ivica Lukic, Blazenko Segmanovic.