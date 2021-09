Viele neue Auszubildende bei der Stadt Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. September starteten zehn Auszubildende ihre Ausbildungszeit bei der Stadt Ravensburg. Die Stadt bietet zahlreiche Ausbildungsberufe- und Praktikumsstellen: von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Bibliothek über verschiedene BWL-Studiengänge bis hin zu den „klassischen“ Verwaltungsberufen wie die Verwaltungsfachangestellten. In allen Ämtern und Fachbereichen besteht eine enorme Aufgabenvielfalt. Es gibt kaum einen Ausbildungsbetrieb mit so unterschiedlichen Aufgabengebieten wie eine Stadtverwaltung. Da bleibt es immer abwechslungsreich und herausfordernd.

Der Ausbildungsbeginn unter Corona-Bedingungen ist nicht einfach. Unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln ist es trotzdem wichtig, ein Teamgefühl zu entwickeln. Aber die neuen Auszubildenden haben auch diese Herausforderung gemeistert, und innerhalb weniger Stunden hat sich schon ein lebhaftes Miteinander entwickelt. Neben den einführenden IT-Schulungen, einer Stadtführung und dem Kennenlernen der Verwaltungsstandorte war ein Workshop im Rahmen der Kunstaktion Big Picture ein echtes Highlight: Kunst der städtischen Auszubildenden wird an der Fassade des Rathauses sichtbar.

Die Erwartungen der jungen Menschen sind durchaus hoch: Gute Einbindung ins jeweilige Team, anspruchsvolle Aufgaben und qualifizierte Anleitung. Gut, dass sie sich mit der Stadt Ravensburg für einen Ausbildungsbetrieb entschieden haben, der diese Erwartungen auch erfüllen wird.

Nähere Informationen zu allen Ausbildungsberufen und zum Ausbildungsstart 2022 gibt es im Internet auf der Homepage der Stadt unter www.ravensburg.de. Bewerbungsschluss für das kommende Jahr ist am 1. Oktober.