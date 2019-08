Viele Museen und Weltrekorde in einer Nacht

Ungeduldig hat ein kleiner Junge schon mehrfach den Türklopfer am Museum Ravensburger betätigt, einige Minuten vor der Zeit. Bald wird eine Traube von Menschen vor dem alten Tor stehen. Noch ist es hell, Menschen flanieren, sitzen vor den zahlreichen Kneipen und Cafés. Fünf Stunden später, kurz vor Mitternacht sitzen viele noch immer draußen in angeregter Unterhaltung, obwohl es eher herbstlich kühl geworden ist. Ideale Voraussetzungen für die Lange Nacht im Museumsviertel, die zusätzliche Besucher gebracht hat. Zwischendurch ausspannen, Eindrücke verarbeiten, das tut gut.

Meist sind an diesem Abend auch die Plätze in den Innenhöfen der Museen besetzt. Man trifft Freunde, genießt es, ungehindert vom Kunstmuseum ins Wirtschaftsmuseum und ins Museum Ravensburger gehen zu können. An diesem Abend stehen die Verbindungstüren offen, nur fürs Museum Humpisquartier muss man über die Straße. Ohne lange Wege mit einem Bändel von Museum zu Museum – ein vergleichbares Museums-Event gibt es nicht in der Region. Selbst um 22 Uhr, als zum großen Bedauern der Besucher die Direktorenführungen bis auf eine letzte Nachtschwärmerführung gelaufen sind, kaufen noch einige das Eintrittsbändel.

Die Museumleiter sind voll im Glück: „Sie rennen uns die Bude ein, alle Führungen sind überbelegt, trotzdem sind alle zufrieden“, strahlt Sabine Mücke. Sehr große Gruppen durften sie alle an diesem Abend durch ihr Reich führen, die eigene Begeisterung hat sich natürlich auch auf die Gäste übertragen.

Spannung herrscht von Anfang an im Museum Ravensburger. Leicht erhöht steht André Ortolf auf einem Podest, der junge Mann ist Inhaber der meisten Weltrekorde im Guiness-Buch der Rekorde, das im September neu erscheinen soll. Mit der Stoppuhr in der Hand lädt er die Besucher lächelnd ein, mit einer Hand Schachfiguren auf die Spielfelder zu stellen oder eine Bücherpyramide aufzubauen. Kurz nach acht wird es ernst. Ortolf will in weniger als zehn Sekunden einen halben Liter Wasser mit einem Strohhalm trinken. Zum Beweis wird alles mit der Videokamera aufgenommen. Es klappt, doch irgendetwas stimmt noch nicht, der Messbecher steht nicht genau im Lot. Beim nächsten Versuch, zehn Minuten später, klappt alles, auch ein Milchdrink kommt noch dran. Zwischendurch dürfen sich die Zuschauer bei den Übungen messen.

Spiel und Spaß, das passt genau zum Konzept der Ravensburger. Die neue Direktorin Siglinde Nowack erläutert beim Rundgang das Konzept, zeigt den nachgebauten Schreibtisch des Firmengründers und einen Originalschrank, der später entdeckt wurde. Spannend erzählt sie, wie die Spiele entstehen. „Das hat Omi auch“, strahlt ein Teenie bei Klassikern wie „Fang den Hut“ oder „Malefiz“. Spielen sei wieder in, auch bei der Smartphone-Generation, erzählt die Chefin: „Mehr denn je wird gepuzzelt und gespielt, ein Ausgleich zur digitalen Welt.“

Spannend wird es auch nebenan, im einzigen monothematischen Wirtschaftsmuseum in Deutschland. Museumsleiter Christian von der Heydt erzählt Geschichten von Menschen, die hier bekannt sind, beispielsweise Erfinder einer diebstahlsicheren Glühbirne, er bringt Leben in eine oft trockene Materie. Ähnlich im Museum Humpisquartier, wo Sabine Mücke, die erst seit wenigen Wochen amtierende neue Leiterin, eine echte Ravensburgerin, durch die Ausstellung „Vom Papier zum Buch“ führt, die noch ihr Vorgänger Andreas Schmauder konzipiert hat. Einer Buchbinderin kann man bei der Arbeit über die Schulter blicken. „Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen“, freuen sich die Damen an der Kasse über das große Interesse.

Eine stattliche Menschentraube hat sich auch im Obergeschoss des Kunstmuseums eingefunden, wo spielerisch die Sonderausstellung „Face it! Im Selbstgespräch mit dem Anderen“ gezeigt wird. Unten sitzt Straßenzeichner Jo Brösele und skizziert schnell die Personen, die sich getraut haben. Die übrigen schauen zu, nicken anerkennend über die Ähnlichkeit. Dann gehen sie die Treppe hoch, setzen sich mit der Ausstellung auseinander. Es sind an diesem Abend keineswegs nur die von Kulturevents bekannten Grauhaarigen, sondern auch viele junge Leute, viele Familien, nicht nur bei Ravensburger. Ravensburg lebt, auch am Abend, selbst wenn es allmählich kühl geworden ist.