Viele Menschen drängen sich in der Ravensburger Innenstadt

Der verkaufsoffene Sonntag hat nicht nur Ravensburger in ihre Stadt gelockt. Auch viele Menschen von außerhalb nutzten die Möglichkeit, in den Geschäften einzukaufen. „Wir hatten eine super gute Stimmung, die Stadt war proppenvoll, und ich denke, dass auch in den Geschäften gut eingekauft wurde. Aus meiner Sicht war das eine rundum sehr gelungene Sache“, sagte Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg (Wifo). Auch Kinder kamen auf ihre Kosten. Sie durften an vielen Ständen aktiv werden, als kleiner Ausgleich für die wegen Corona ausfallende Großveranstaltung „Ravensburg spielt“. „Die Angebote wurden hervorragend angenommen“, so Müller, der sich freute, dass viele Familien unterwegs waren. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 10. Oktober unter dem Motto „Nachhaltig, regional, fair“.