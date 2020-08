Knapp 130 landwirtschaftliche Betriebe in 30 Gemeinden des Landkreises Ravensburg haben für den Erhalt der biologischen Vielfalt sogenannte Blühstreifen angelegt. Das teilt der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg mit.

Kräuterreiche Blühstreifen würden einen Beitrag leisten, die Biodiversität in der Landschaft zu erhöhen und das Landschaftsbild aufzuwerten, heißt es in der Pressemitteilung. Die bunten Blühstreifen würden Pollen und Nektar für zahlreiche Insekten liefern und Lebensräume vernetzen. Aus diesem Grund hätten der Landschaftserhaltungsverband Ravensburg und der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben im Rahmen der Biodiversitätsstrategie ein Projekt initiiert, um Beschäftigte in der Landwirtschaft bei der Schaffung dieser Strukturen fachlich und finanziell zu unterstützen.

Mehr als 70 Hektar Blühstreifen seien im gesamten Landkreis gesät worden. Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Betriebe habe sich hierbei für mehrjähriges Saatgut entschieden. Diese Mischung enthielte neben vielen Kulturarten auch heimische Wildkräuter.

„Im letzten Jahr gab es viele positive Rückmeldungen, vor allem vonseiten der teilnehmenden Betriebe und der Bevölkerung. Daher haben wir uns entschieden, das Projekt auch im nächsten Jahr fortzusetzen“, so Robert Bauer, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Ravensburg. Auch Rosi Geyer-Fäßler vom Bauernverband Allgäu-Oberschwaben bekräftigt den Erfolg des Projekts: „Ich bin begeistert welche Dynamik und positive Entwicklung sich aus einem anfänglich kleinen Projekt entwickelt hat. Die steigenden Zahlen zeugen vom Erfolg.“

Anfang nächsten Jahres haben interessierte Betriebe erneut die Möglichkeit sich fachlich beraten zu lassen sowie das geförderte heimische Saatgut zu bestellen.