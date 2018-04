Viele junge Erwachsene sind auf Hilfe angewiesen

Es geht um junge Menschen, die nach ihrem 18. Geburtstag aus der Obhut des Jugendamts fallen, aber weiterhin nicht in der Lage sind, ihr Leben und ihre Zukunft in den Griff zu bekommen. Für sie gibt es seit 2017 im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis das Pilotprojekt „läuft?!”. Es endet aber mit Ablauf dieses Jahres. Eine Fachtagung in den Räumen des Trägers „Arkade-Pauline 13“ in Ravensburg zog eine Zwischenbilanz und befasste sich mit der Frage, wie es ab 2019 weitergehen soll.

Auslaufen soll diese Art der niederschwelligen Hilfe nach Ablauf der Projektphase auf keinen Fall. Darin waren sich die Fachleute aus Jugendämtern, Jobcentern und Jugendhilfeeinrichtungen einig. Dazu ist der Bedarf zu groß, aber auch der erreichte Erfolg. Bisher haben 96 junge Erwachsene an diesem Projekt teilgenommen. Derzeit kümmern sich drei hauptamtliche Kräfte und ein Praktikant um bis zu 49 Menschen. Die meisten von ihnen haben Schule und/oder Ausbildung abgebrochen, kämpfen mit Suchtproblemen, brauchen dringend eine Wohnung, sind mit teilweise gravierenden Schulden befrachtet und haben keinen Rückhalt im eigenen Elternhaus.

Wie eine solche Abwärts-Spirale verlaufen kann, zeigt das Beispiel der 20-jährigen Anna-Lisa, die ihr Leben in einem Video schildert: Gleich nach ihrer Geburt – die Mutter war gerade 16 Jahre alt – vermittelte sie das Jugendamt in ein Heim. Es folgten Aufenthalte bei verschiedenen Pflegefamilien. Die Aufenthalte dort waren aber jeweils zu kurz, um eine echte Bindung aufbauen zu können. Mit 15 begann sie zu trinken. Eine vom Jugendamt angeordnete stationäre Entziehung brach Anna-Lisa ab.

Sozialministerium finanziert Pilotprojekte

Mit 18 zog sie bei ihrem Freund ein. Die Beziehung scheiterte. „Da stand ich vor dem Nichts“, erzählt Anna-Lisa. Sie fiel aus der Betreuung. Wieder festen Boden unter den Füßen bekam sie über das Projekt „läuft?!“: „Die Betreuer halfen mir bei der Wohnungssuche. Sie übten mit mir, wie man sich bewirbt, unterstützten mich beim Lernen und bei Behördengängen.“

Wegen der Geburt ihrer kleinen Tochter hat die 20-Jährige ihre Lehre allerdings unterbrochen, aber sie hat den festen Vorsatz, im September wieder neu einzusteigen; denn: „Ich will mein eigenes Geld verdienen und dafür sorgen, dass es mein Kind einmal besser hat als ich.“ Um an Menschen wie Anna-Lisa heranzukommen und sie in die Lage zu versetzen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, bedarf es nach Überzeugung der versammelten Fachleute niederschwelliger Angebote nach dem Muster von „läuft?!“. Dank einer florierenden Mundpropaganda melden sich immer mehr junge Menschen bei „Arkade-Pauline 13“, um sich Unterstützung zu holen. „Manche treffe ich täglich, andere einmal pro Woche oder ganz unregelmäßig“, erzählt einer der Sozialarbeiter.

Möglich gemacht hat dies ein neuer Paragraph des Sozialgesetzbuches und eine Initiative aus dem Bundes-Sozialministerium, das entsprechende Pilotprojekte finanziert. In Baden-Württemberg laufen derzeit drei solcher Projekte unter der Regie von Ralf Nuglisch vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg.

Im Raum Ravensburg-Bodensee führt er die ungewöhnlich hohe Erfolgsquote nicht zuletzt darauf zurück, dass hier junge Menschen leichter zu motivieren sind als in einer Großstadtregion wie Mannheim.

Jetzt gelte es, die politischen Entscheidungsträger auf kommunaler, Landes- und Bundesebener davon zu überzeugen, dass diese Art von Starthilfe auf Dauer Bestand haben muss. Und der Fachkräftemangel in Handwerk, Handel und Industrie könnte ein zusätzlicher Anreiz sein, jungen Menschen und ihren Kindern zu helfen, wieder aus dem sozialen Abseits zu kommen.