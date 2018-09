Viele Höhepunkte schon im ersten Drittel

Die Ravensburger Spielzeit 2018/19 startet am Freitag, 5. Oktober, mit der gemeinsamen Auftaktveranstaltung „Kulturstart“ in ihre neue Saison. Schon im ersten Drittel der neuen Spielzeit seien nach Angaben des Kulturamts einige Höhepunkte versteckt. Goethes Faust ist bereits ausgebucht, für das Theaterstück „Weiß“ gibt es nur noch Restkarten. Mit einem Abonnement können Interessierte jetzt noch 20 Prozent gegenüber dem Normalpreis sparen.

Ein musikalischer Höhepunkt ist laut Mitteilung das Konzert mit dem Münchener Kammerorchester und der Violinistin Isabelle Faust im historischen Konzerthaus. Faust spielt ihr Paradestück, das Violinkonzert d-Moll von Robert Schumann. Außerdem wird die Sinfonietta „La Jolla“ des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu und zum Abschluss des Konzerts, Mozarts Jupiter-Sinfonie zu hören sein. Weitere erstrangige und international erfolgreiche Musiker kommen Ende Oktober und November nach Ravensburg, wie das „Streichtrio der Solisten“. Tobias Feldmann an der Violine, die Bratschistin Lise Berthaud und die Cellistin Marie Hallnyck widmen sich Streichtrios von Schubert, Françaix und Beethoven.

Alte Bekannte treffen die Besucher mit dem niederländischen Geiger Niek Baar und dem amerikanischen Pianisten Ben Kim. Sie weihten im September 2017 unter begeistertem Applaus den neuen Steinway-Flügel im Konzerthaus ein. Diesmal haben sie unter anderem die beliebte Kreutzer-Sonate von Beethoven und die „Teufelstriller-Sonate“ von Guiseppe Tartini mitgebracht. Ganz neu interpretiert wird Klassik von der Band „Spark“. Ihr Programm reicht unter dem Motto „Tanz“ von Abba bis Mozart. Nicht vergessen, darf man laut Kulturamt den Jahresabschluss – das Silvesterkonzert. In diesem Jahr mit dem Geiger Andreas Janke und einem Violinkonzert und Rondo von Mozart.

Auch für Theaterliebhaber können aus einem abwechslungsreichen Programm auswählen. Die französische Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ garantiert einen vergnüglichen Theaterabend. Eine Besonderheit ist das türkische Beziehungsdrama „Üstü Kalsin – Ist schon okay“ mit dem in Istanbul geborenen und heute in Ravensburg lebenden Schauspieler Emrah Elçiboğa. Darin erleben zwei unterschiedliche Paare als Nachbarn den Putschversuch in der Türkei 2014 und verbringen gemeinsam die Zeit der Ausgangssperre. Das Stück wird in türkischer Sprache und mit deutschen Übertiteln aufgeführt.

In „Weiß“ vom Theater Lindenhof Melchingen fragen zwei Töchter am Sterbebett der Mutter nach dem Sinn des Lebens und denken über das eigene Leben ganz neu nach. Die Akrobatikshow „Sonics – DUUM“ aus Italien wird ebenfalls ein außergewöhnliches Abendprogramm bieten. Mit Athletik und Akrobatik weben die Künstler die Geschichte um die sagenumwobene Unterwelt Agharta, deren Bewohner den Sprung auf die Erdoberfläche schaffen wollen. Ein magisches Spekakel zur Weihnachtszeit. Auf diese stimmt auch das Weihnachtsmärchen „Der gestiefelte Kater“ am Samstag, 8. Dezember, ein.

Aus diesem Programm kann jeder selbst sein persönliches Wahlabonnement zusammenstellen. Sechs Veranstaltungen müssen es mindestens nach Angaben des Kulturamts sein, um 20 Prozent zu sparen. Das Ravensburger Abonnement ist in der Tourist Information erhältlich oder lässt sich über die Bestellkarte am Ende der Broschüre buchen. Die besten Plätze werden dann ausgesucht und die Karten inklusive Rechnung nach Hause geschickt.