Viele Familien hatten in der Ravensburger Innenstadt Spaß mit dem Osterhasen

Ostern ist ein Fest des Glaubens, aber auch eines der Familie. Vor allem für Kinder glich die Ravensburger Innenstadt am Karsamstag einem Paradies. Bei herrlichem Wetter hieß es in der Innenstadt von Ravensburg traditionell „Spiel und Spaß mit dem Osterhas“. Und das bedeutet: zahlreiche Stände und Aktionen für die ganze Familie, Mitmachaktionen und mittendrin „Mehli“ und der Osterhase.

Ganz viele kleine Hasen gab es passend zum Osterfest auf dem holzmarkt zu bestaunen – und auch zu streicheln. Genauer gesagt waren es sieben verschiedene Kaninchenrassen, die Moritz Burth, Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins Ravensburg, mit dabei hatte. Die Kinder hatten mit den pelzigen Mümmlern ihren Spaß. Und Besucher, die sich um das Wohl der Tiere sorgten, konnte der Experte beruhigen: „Unsere Rassekaninchen sind an Menschen gewohnt und fühlen sich wohl. Wenn wir bemerken, dass die Tiere gestresst sind, schreiten wir selbstverständlich ein.“

Burth nutzte die Gelegenheit, um für die Vereinsarbeit Werbung zu machen: „Das ist eine willkommene Möglichkeit, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Wir haben Info-Tafeln aufgestellt und Flyer verteilt. Auch im direkten Gespräch geben wir Tipps zur Haltung und Fütterung von Kaninchen.“

Ein ganz ähnliches Bild vor der Tourist-Information auf dem Marienplatz: Dort zeigte die Ludothek Ravensburg, was sie zu bieten hat. Das Gemeinschaftsprojekt der Caritas Bodensee-Oberschwaben funktioniert ähnlich wie eine Bibliothek, nur dass sich Familien anstelle von Büchern rund 1000 verschiedene Spiele und Spielzeuge ausleihen können. Projektleiterin Lotte Loenen berichtet aber, dass viele von dem Angebot gar nichts wissen: „Die Kinder sind Feuer und Flamme, spielen und haben Spaß. Wir brauchen solche Tage, um unser Angebot zu zeigen. Denn, obwohl wir seit 20 Jahren Spiele verleihen, sprechen uns immer noch viele Eltern an und wissen gar nichts von uns.“

Arno Kirra aus der Nähe von Stuttgart war mit seinen beiden Söhnen Robin und Aurel am Wochenende bei den Schwiegereltern zu Besuch, da kam das familienfreundliche Fest in der Innenstadt genau recht. „Mir gefällt vor allem, dass die Kinder mitmachen können. Es gibt nicht nur Süßigkeiten und Spiele, die Kinder können auch etwas lernen“, lobt der Familienvater das Konzept.

Das Wifo ist zufrieden

So wurden Ostereier bemalt, Hammer aus Holz und Leim gebaut und man konnte Luftballons für einen guten Zweck steigen lassen. Das Osterbähnle drehte zudem seine Runden um den Marienplatz.

Die Organisatoren der Initiative Ravensburg (Wifo und Stadt) zeigten sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Unser Ziel war es, der Stadt in ein familienfreundliches Ambiente einzuhauchen, und das hat sehr gut funktioniert“, sagt Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller. In diesem Jahr war auch erstmals der Handel mit einer Osterrallye mit von der Partie. In den Schaufenstern verschiedener Geschäfte waren Buchstaben versteckt; das richtige Lösungswort wurde mit einer Überraschung belohnt. Patricia della Monica vom Stadtmarketing ergänzt: „Die Summe aller Attraktionen und Möglichkeiten bereitet den Familien eine Freude.“