Viel Blues und Soul beim „Scheuersommer“

Am Donnerstag, 8. Juli, kann sich das Zehntscheuerpublikum auf die „schwärzeste Stimme Österreichs“ freuen: George Nussbaumer und Band aus Vorarlberg werden mit neuer CD ihr Programm zwischen Blues und Soul spielen. Das Album „Did anybody say it would be easy“ ist die erste Veröffentlichung Nussbaumers mit ausschließlich eigenen Songs. Stilsicher interpretiert er die verschiedensten Sounds und bleibt sich dabei doch immer selber treu. Zwölf Songs zwischen Soul, Blues, Funk hat die Band um den Sänger und Pianisten aufgenommen. Mal filigran und geflüstert, mal laut und funky. Es spielen: George Nussbaumer (Piano, Gesang), Walter Schuler (Gitarren), Dietmar Sigmund (Keyboards), Markus Kreil (Bass), Lucas Bitschnau (Drums).

Am Samstag, 10. Juli, geht das Sommerprogramm in der Zehntscheuer dann weiter mit einem Auftritt von „Opportunity“. Das Acoustic-Trio mit Musikern der Stuttgarter Szene zelebriert Soul, Funk und Blues ebenso beseelt wie Country und Americana: Drei Ausnahmemusiker, drei geniale Solo-Stimmen, wunderschöner Harmoniegesang, raffinierte Arrangements, eigenständige Interpretationen sind zu erleben. In unvergleichlicher Manier polieren Marie Fofana (Gesang, Percussion), Gaz (Gesang, Bass), Axel Nagel (Gesang, Akustikgitarre) längst vergessene Song-Juwelen wieder auf, verpassen Klassikern ein neues Kleid und präsentieren obendrein ein erlesenes Singer/Songwriter-Repertoire, dessen Entdeckung sich hörbar lohnt.

Die Konzerte beginnen um 19 Uhr, Saal und Gastronomie sind ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Platzreservierung erfolgt per E-Mail über das Zehntscheuerbüro: info@zehntscheuer-rv.de